Internacional fará jogo-treino contra o Brasil-FAR

Sem presença da torcida nem da imprensa, o Internacional fará um jogo-treino contra o Brasil de Farroupilha. A partida está agendada para a manhã deste sábado (5). O trabalho, marcado para às 10h30min (de Brasília), no CT Parque Gigante, servirá para o técnico Roger Machado analisar como estão os jogadores depois das férias de 15 dias proporcionadas pela parada nas competições para a Copa do Mundo de Clubes.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O lateral-direito Alan Benítez também será testado. O paraguaio veio do Cerro Porteño, do Paraguai, e está no Beira-Rio desde o dia 1º e é a única novidade no elenco colorado até o momento.

Rochet, Mercado e Carbonero em teste

A atividade também servirá como teste para os jogadores que estavam no departamento médico e foram liberados para voltar aos treinos. Assim, deverão participar do jogo-treino o goleiro Sergio Rochet, os zagueiros Gabriel Mercado e Victor Gabriel e o atacante Carbonero.

continua após a publicidade

O objetivo é avaliar o grupo na preparação para o retorno o Campeonato Brasileiro. O Inter volta a campo no próximo sábado (12), às 16h30min, contra o Vitória, em Porto Alegre. O Alvirrubro amarga a 17ª colocação, com 11 pontos em 12 jogos, tendo marcado 12 gols e tomado 18.

Por que o Brasil-FAR

O Brasil-FAR foi escolhido por conta do calendário do futebol gaúcho. Com a desistência do Futebol com Vida em participar da Divisão de Acesso, a Segunda Divisão estadual ficou com 15 clubes neste ano, o que obrigar uma equipe a folgar a cada rodada.

continua após a publicidade

Neste fim de semana, quem não atua pela Segundona é a equipe da Serra Gaúcha, que figura na nona colocação da tabela de classificação. O time é comandado interinamente pelo técnico do time sub-20, Rodrigo Ramos.