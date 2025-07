O Internacional se movimenta nos bastidores para ter Vitão, contra o Vitória, na retomada do Campeonato Brasileiro, no próximo dia 12, no Beira-Rio. O zagueiro foi suspenso pelo STJD há algumas semanas, por declarações dadas após a derrota para o Corinthians. O camisa 4 pegou dois jogos de punição. O Departamento Jurídico entrou com efeito suspensivo para permitir a utilização do defensor.

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Conforme apurou o Lance!, os advogados colorados ingressaram com a medida para garantir a escalação do defensor até o julgamento do recurso no Pleno do Tribunal. A punição foi aplicada pela Primeira Comissão Disciplinar de Justiça Desportiva em 23 de junho.

Declarações motivaram punição

A condenação não foi aplicada por algo ocorrido durante o jogo. O motivo foram declarações de Vitão depois da derrota, em São Paulo, para o Corinthians, por 4 a 2, em 3 de maio. Ele foi enquadrado no artigo 258 do CBJD por “assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva”.

O camisa 4 falou:

– A gente sabe que aqui é sempre assim. Nosso time veio de uma sequência muito boa, mas infelizmente aqui dentro a gente sempre tem que jogar contra 12. É sempre assim. Nunca o que o Bruno Henrique fez é falta para segundo amarelo. No gol anulado, o Yuri Alberto já tinha cartão e tinha que ter tomado outro. Mas é normal. Teve o pênalti do Wesley que o VAR nem chamou para olhar. Quando bota árbitro cagado para apitar jogo, vai ser assim mesmo. É sempre assim. É 11 contra 12 nesta porcaria aqui.

Expectativa para os próximos dias

A expectativa é pela avaliação do efeito suspensivo já nos próximos dias. A direção está otimista pela liberação.

O técnico Roger Machado aguarda a resolução da questão poder para encaminhar a escalação para o confronto. Caso Vitão não jogue, as opções são a escalação de Clayton Sampaio ao lado de Victor Gabriel, já que Gabriel Mercado recém está voltando e deve ficar apenas no banco.

