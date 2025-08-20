Atraso em Internacional x Flamengo vira piada: ‘Nevando’

O início da partida entre Internacional e Flamengo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, nesta quarta-feira (20), foi atrasado por um motivo inesperado. Durante a recepção dos jogadores em campo, a festa da torcida colorada interferiu no início da partida devido à alta quantidade de papel picado no gramado.

A situação viralizou rapidamente nas redes sociais. As primeiras reações dos torcedores foram de ironiza com o ocorrido. Alguns compararam até com jogos em territórios europeus, onde existe a interferência natural da neve. Veja a repercussão baixo:

Sem condições de iniciar a partida, a arbitragem pediu para que os atletas continuassem com o processo de aquecimento. Enquanto isso, uma equipe do estádio Beira-Rio se prontificou para retirar os papéis de dentro do gramado. Foram mais de 18 minutos de atraso.