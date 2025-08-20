menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Atraso em Internacional x Flamengo vira piada: ‘Nevando’

Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Libertadores

Chuva de papel picado atrasa início de Inter x Flamengo no Beira-Rio
imagem cameraChuva de papel picado atrasa início de Inter x Flamengo no Beira-Rio (Foto: Reprodução / TV Globo)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/08/2025
21:50
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O início da partida entre Internacional e Flamengo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, nesta quarta-feira (20), foi atrasado por um motivo inesperado. Durante a recepção dos jogadores em campo, a festa da torcida colorada interferiu no início da partida devido à alta quantidade de papel picado no gramado.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A situação viralizou rapidamente nas redes sociais. As primeiras reações dos torcedores foram de ironiza com o ocorrido. Alguns compararam até com jogos em territórios europeus, onde existe a interferência natural da neve. Veja a repercussão baixo:

Sem condições de iniciar a partida, a arbitragem pediu para que os atletas continuassem com o processo de aquecimento. Enquanto isso, uma equipe do estádio Beira-Rio se prontificou para retirar os papéis de dentro do gramado. Foram mais de 18 minutos de atraso.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias