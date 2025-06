Mesmo com orçamento curto, Internacional vai ao mercado

A janela de meio do ano já seria movimentada ao natural pelos lados do Beira-Rio. Depois das lesões em série das últimas semanas, os bastidores indicam que será mais corrida ainda. Mesmo com orçamento curto, o Internacional vai ao mercado em busca de reforços para o time do técnico Roger Machado. São procurados nomes para as laterais, a zaga, o meio-campo e o ataque.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Depois da vitória sobre o Bahia, o presidente Alessandro Barcellos comentou a situação:

– O Inter não tem condições de fazer investimentos agora, mas vamos reforçar o time. Avaliamos jogadores que estão livres ou com custo que, ao longo do tempo, possamos equacionar.

Nomes para a defesa

Um nome já estaria acertado para a defesa alvirrubra. O lateral-direito Alan Benítez até esteve em Porto Alegre para fazer exames médicos. No Cerro Porteño-PAR, sua vinda para o Colorado é dada como certa. A direção alvirrubro não confirma.

continua após a publicidade

Além de Benítez que vem para o lugar de Nathan, que tem seu contrato terminando no final do mês, outros dois nomes apareceram nos últimos dias. Um deles é Rafael Tolói. O zagueiro de 34 anos estava no Atalanta e seu vínculo se encerrou no final da temporada. Como viria só pelo salário, ajudaria o clube a concentrar as verbas em outros nomes. Fontes ligadas ao atleta negaram que ele tenha sido procurado.

Contrato de Rafael Tollói com a Atalanta termina no fim da temporada (Foto: Divulgação / Atalanta)

Outro nome para o setor é o argentino Mariano Troilo, do Belgrano, sondado no começo do ano. O zagueiro de 21 anos, foi convocado por Lionel Scaloni para essa Data FIFA. O jogador tem porte físico e boa leitura de jogo, além de eficiência na saída de bola e o domínio na bola aérea.

continua após a publicidade

Nomes para a volância

Negócio com Elián Irala estaria alinhavado desde fevereiro (Foto: Divulgação/CASL)

A lesão de Fernando, que tem volta prevista apenas para o final do ano, faz com que o Inter volte a procurar um nome para a posição. E um deles é o também argentino Elián Irala, que quase desembarcou em Porto Alegre no começo do ano. O Lance! apurou na Argentina e em Porto Alegre que o negócio teria ficado alinhavado, o que facilitaria a batida do martelo.

Também vem aparecendo com força o nome de William Arão. Volante de 33 anos estava no Panathinaikos-GRE, mas seu contrato terminou. No final de abril, seu empresário Dudu Baptista havia negado aproximação do clube. Agora, ele não tem respondido às tentativas de contato.

Caíque, do Juventude, também surgiu nas conversas. O jogador de 29 anos, já atuou com Roger Machado em 2024, quando o treinador trabalhou no time de Caxias do Sul. O técnico estaria autorizado pela direção a conversar com o atleta.

Para o ataque

O Colorado foi assediado pelo América do México, que quer o atacante Wesley. A direção alvirrubro colocou o preço em 12 milhões de dólares e prometeu lutar para manter o camisa 21 no Beira-Rio. Outro que pode sair é o equatoriano Enner Valencia, especulado na MLS para o projeto visando a divulgação da Copa do Mundo de 2026.

Antes disso, porém, o Colorado já estava de olho em Marino Hinestroza, camisa 7 do Atlético Nacional, adversário do Inter na fase de grupos da Libertadores. O atacante deu trabalho à defesa colorada e agradou a comissão técnica e a direção. Há informações de que o Inter teria acertado salários com o ponteiro.

Faltaria negociar com o Nacional. Seriam necessários pelo menos 5 milhões de dólares. O Botafogo tentou a contratação do ponteiro colombiano para o Mundial de Clubes, mas a direção do Verdolagas dobrou o preço, pedindo 10 milhões de dólares, fazendo o time carioca recuar.