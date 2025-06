Botafogo faz contato por Hinestroza, do Atlético Nacional

Atento ao mercado de transferências para o Mundial de Clubes, o Botafogo fez contato por um dos destaques da Libertadores 2025. O Glorioso analisa a contratação de Marino Hinestroza, meia-atacante do Atlético Nacional, da Colômbia.

Na primeira sondagem de valores, a SAF alvinegra tomou conhecimento da pedida do clube colombiano: a negociação pode custar de 8 milhões de euros (R$ 51 milhões) a 10 milhões de euros (R$ 64 milhões), valor considerado alto para o investimento no momento. Jogador está valorizado no mercado sul-americano e foi sondado por outros clubes brasileiros, como Internacional e Cruzeiro, conforme apurou o Lance!.

Seguindo o caminho de outras negociações na janela, o Botafogo teria de intensificar as tratativas para poder contar com o colombiano de 22 anos no Mundial de Clubes. Para isso, precisa fazer com que o Atlético Nacional abaixe a pedida. Não há nenhum avanço, e o clube colombiano conta com o jogador até o fim da temporada. As informações iniciais são do jornalista Pipe Sierra.

Marino Hinestroza está no caminho do Botafogo na atual edição da Libertadores. O Atlético Nacional enfrentará o São Paulo nas oitavas de final, e o vencedor do confronto irá encarar quem passar do duelo entre Botafogo e LDU, do Equador.

O Botafogo já anunciou as contratações do meia Álvaro Montoro e do zagueiro Kaio Pantaleão, e encaminhou as chegadas dos atacantes Joaquín Correa, da Inter de Milão, e Arthur Cabral, do Benfica. O setor ofensivo é prioridade para o segundo semestre.