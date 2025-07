Zagueiro do Internacional será julgado no STJD nesta quinta (31)

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) agendou para a manhã desta quinta-feira (31) o julgamento do recurso que permitia ao zagueiro do Internacional Vitão atuar desde a retomada do Campeonato Brasileiro após a parada para a Copa do Mundo de Clubes. Em junho, o camisa 4 foi punido com dois jogos de suspensão por declarações dadas após a derrota de 4 a 2 para o Corinthians, reclamando da arbitragem.

Na visão do defensor, o árbitro Paulo César Zanovelli da Silva e seus assistentes beneficiaram o Timão em vários lances, como na expulsão do volante Bruno Henrique.

A declaração de Vitão

O zagueiro foi julgado pelo STJD devido a suas falas na zona mista a Neo Química Arena.

– A gente sabe que aqui é sempre assim. Nosso time veio de uma sequência muito boa, mas infelizmente aqui dentro a gente sempre tem que jogar contra 12. É sempre assim. Nunca o que o Bruno Henrique fez é falta para segundo amarelo. No gol anulado, o Yuri Alberto já tinha cartão e tinha que ter tomado outro. Mas é normal. Teve o pênalti do Wesley que o VAR nem chamou para olhar. Quando bota árbitro cagado para apitar jogo, vai ser assim mesmo. É sempre assim. É 11 contra 12 nesta porcaria aqui – disparou Vitão.

O efeito suspensivo

Após a suspenção, o departamento jurídico do Inter entrou com pedido de efeito suspensivo, permitindo que o defensor fosse escalado contra Vitória, Ceará e Santos. Caso a punição original seja mantida, Vitão ficaria de fora das partidas contra o São Paulo, no domingo (3), no Beira-Rio, e contra o Bragantino, no outro sábado (9), no interior paulista.

No domingo (27), o zagueiro não enfrentou o Vasco por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Nesta quarta (30), o 4 volta a ficar à disposição do técnico Roger Machado para enfrentar o Fluminense, pele ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

