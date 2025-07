Fluminense tem vantagem em mata-matas, com duas classificações contra uma do Internacional.

Apesar de serem clubes de estados diferentes e com trajetórias distintas, Internacional e Fluminense protagonizaram alguns dos confrontos mais intensos do futebol brasileiro e sul-americano nas últimas décadas. Embora não se enfrentem com frequência em mata-matas, quando isso acontece, os duelos costumam ser equilibrados, emocionantes e decisivos. O Lance! relembra os confrontos de Internacional x Fluminense em mata-mata.

Ao longo da história, os dois clubes já se enfrentaram em fases eliminatórias da Copa Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro, com partidas emblemáticas que marcaram gerações. No recorte de confrontos diretos em mata-mata, o Fluminense tem vantagem, com duas classificações contra uma do Internacional.

Internacional x Fluminense em mata-mata

🔥 Semifinal da Copa Libertadores 2023 – Fluminense classificado

Um confronto épico e recente, válido pela semifinal da Libertadores de 2023. O Fluminense, comandado por Fernando Diniz, enfrentava um forte Internacional treinado por Eduardo Coudet. No primeiro jogo, no Maracanã, empate em 2 a 2. O Colorado saiu na frente com gol de Alan Patrick, mas o Flu empatou com Germán Cano e chegou a virar antes de sofrer o empate.

A decisão foi para o Beira-Rio, onde o Fluminense venceu de virada por 2 a 1, com gols de John Kennedy e Cano, superando o gol inicial de Mercado para o Inter. A classificação colocou o Tricolor das Laranjeiras em sua primeira final de Libertadores da história, coroando uma campanha histórica.

Classificação: Fluminense

Placar agregado: Fluminense 4x3 Internacional

⚔️ Oitavas de final da Copa Libertadores 2012 – Fluminense classificado

Outro confronto eliminatório importante entre os dois clubes aconteceu em 2012, pelas oitavas de final da Libertadores. Na ida, no Beira-Rio, o placar terminou 0 a 0, em jogo muito truncado e com poucas chances claras de gol.

Na volta, no Engenhão, o Fluminense levou a melhor por 2 a 1. Fred e Thiago Neves marcaram os gols tricolores, enquanto Leandro Damião descontou para o Inter. A equipe carioca avançou, mas acabaria sendo eliminada nas quartas pelo Boca Juniors.

Classificação: Fluminense

Placar agregado: Fluminense 2x1 Internacional

🏆 Semifinal do Brasileirão de 1975 – Internacional classificado

O primeiro mata-mata entre Internacional e Fluminense aconteceu no longínquo Campeonato Brasileiro de 1975. Naquele ano, o Inter contava com um dos times mais fortes de sua história, com craques como Figueroa, Falcão e Carpegiani.

A semifinal foi disputada em jogo único, no Mineirão, e o Colorado venceu com autoridade: 2 a 0, gols de Lula e Carpegiani. Na final, o Inter derrotaria o Cruzeiro e conquistaria o primeiro título brasileiro de sua história.

Classificação: Internacional

Placar único: Internacional 2x0 Fluminense

📊 Retrospecto em confrontos eliminatórios

Libertadores-2023 (Semifinal)- Fluminense

Libertadores-2012 (Oitavas de final) - Fluminense

Campeonato Brasileiro-1975 (Semifinal) - Internacional

Total de classificações em mata-mata:

Fluminense: 2

Internacional: 1

Confrontos que marcaram gerações entre Fluminense x Internacional

Ainda que o número de confrontos de mata-mata entre Internacional e Fluminense seja pequeno, todos aconteceram em contextos decisivos e com grandes repercussões. A vitória colorada em 1975 deu início à era de ouro do clube gaúcho no cenário nacional, enquanto as classificações do Fluminense em 2012 e 2023 reforçaram o papel da equipe carioca como protagonista sul-americana na era moderna.

Na Libertadores de 2023, por exemplo, o duelo foi apontado por muitos analistas como a melhor semifinal do século, por sua intensidade, alternância de domínio e contexto histórico: o Inter buscando a terceira final de sua história, e o Fluminense sonhando com a primeira.

Rivalidade discreta, mas decisiva

Apesar de não ser uma rivalidade tradicional como Fla-Flu ou Gre-Nal, o duelo entre Internacional e Fluminense costuma ser carregado de tensão e equilíbrio. Os clubes compartilham uma tradição de revelar grandes talentos e possuem torcidas exigentes, que transformam cada confronto em um grande evento.

A tendência é que, com os dois clubes se mantendo competitivos, novos confrontos eliminatórios aconteçam no futuro — e que sigam sendo disputados gol a gol.