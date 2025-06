Bastidores do Internacional se agitam com possíveis de saídas

Além das lesões que se acumulam, os bastidores do Internacional se agitam com possíveis saídas. Interesses por Wesley, no México, e Enner Valencia, nos Estados Unidos, possível saída de Vitão e contratos chegando ao fim preocupam os torcedores e fazem a diretoria vasculhar o mercado atrás de reposições. Um nome já fez até exames médicos em Porto Alegre e está próximo de ser anunciado.

O Colorado estaria sondando nomes para a lateral direita, a zaga, o meio-campo e o ataque. Alguns atletas que apareceram em sondagens e negociações no começo do ano podem voltar à baila. O Lance! apurou setor por setor.

Defesa

A lateral direita é a única posição com contratação definida. Alan Benítez, vice-campeão do Torneo Apertura do Paraguai, com o Cerro Porteño, esteve em Porto Alegre para fazer exames. Em Assunção, a diretoria do Ciclón dá como certa a vinda do jogador de 31 anos para o Beira-Rio. A direção alvirrubra não fala da situação. Ele vem para o lugar de Nathan, cujo vínculo se encerra no final deste mês.

Na zaga, o uruguaio Rogel também tem seu contrato terminando em junho e não deve renovar. Outra possível saída é Vitão. A direção acredita que propostas devem surgir assim que a janela internacional de transferências abrir, em 10 de julho. Por outro lado, a compra de Victor Gabriel junto ao Sport é dada como certa. Falta apenas um acerto final entre os clubes.

Para o setor, o Inter chegou a sondar Mariano Troilo, do Belgrano, no começo do ano. O zagueiro de 21 anos, foi convocado por Lionel Scaloni para essa Data FIFA. O argentino tem porte físico e boa leitura de jogo, além de eficiência na saída de bola e o domínio na bola aérea.

Mariano Troilo integra a convocação mais recente da Seleção Argentina (Foto: Divulgação/CA Belgrano)

Meio-campo

Com a lesão ligamentar de Fernando, o Colorado está em busca de um substituto. Um nome aventado é Caíque, volante de 29 anos do Juventude. O meio-campista atuou com Roger Machado em 2024, no Alfredo Jaconi. O técnico tem o aval no Beira-Rio para buscar o jogador para o segundo semestre.

Outro nome é Elián Irala. Camisa 5 clássico do San Lorenzo, o guri de 20 anos esteve muito perto de assinar com o Inter na janela de fevereiro, mas na última hora, o negócio não fechou. Informações apuradas pelo Lance! dizem que a contratação do jogador ficou alinhavada.

Vinda de Elián Irala, do San Lorenzo, estaria alinhavada (Foto: Divulgação/CASL)

Ataque

O contrato de Vitinho se encerra no dia 30 e, até o momento, o Inter não estabeleceu uma nova negociação para a permanência do jogador. Caso não ocorra um novo acordo, o camisa 28 pode retornar ao Dínamo de Kiev-UCR. O acirramento do conflito Ucrânia e Rússia a as negociações de paz que não avançam podem manter o atacante no Brasil. Resta saber se no Colorado.

Contrato de Vitinho termina dia 30 de junho (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Nas últimas horas surgiram duas informações novas. No caso de Wesley, a imprensa mexicana dá como certa uma proposta do América pelo camisa 21. O Azulcrema estaria disposto a oferecer entre US$ 9 milhões e U$ 10 milhões pelo atacante (entre R$ 50 milhões e R$ 56 milhões). O Inter ainda não foi procurado. No começo do ano, o atleta recusou a transferência para o Krasnodar, da Rússia.

Já Enner Valencia estaria na mira da MLS. A liga estado-unidense está interessada em reforçar a competição às vésperas da Copa do Mundo de 2026, levando nomes de relevância. E o camisa 13 seria um deles. Valencia é o principal atleta da seleção equatoriana, com 44 gols em 95 jogos, além de um histórico excepcional em Mundiais, seis gols em seis jogos.