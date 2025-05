Elián Irala volta a entrar no radar do Internacional

De olho no mercado e na próxima janela de transferências, que começa no dia 10 de julho de 2025 e vai até o dia 2 de setembro, o Internacional já se movimenta. E o argentino Elián Irala volta a entrar no radar. Volante do San Lorenzo, o jovem de 20 anos quase veio em fevereiro, mas não houve tempo para fechar a negociação.

Ainda não há confirmação por parte da direção colorada, mas as chances são grandes, já que o negócio quase fechou na primeira tentativa. As conversas em fevereiro foram até a última hora da janela. Os gestores alvirrubros aceitaram todas as exigências do Ciclón, mas o tempo já era escasso e a contratação acabou não sendo concretizada.

Como apurou o Lance! na época e agora, tudo teria ficado acordado entre Inter, San Lorenzo e atleta, só faltando a assinatura. Assim, se nenhuma reviravolta acontecer, a vinda de Irala deve ser fechada nas próximas semanas.

Na época, jornalistas hermanos falavam que o camisa 5 era um jogador “vendível”, mesmo sendo titular. Isso porque tem um substituto à altura.

Desde o começo do diálogo entre as direções, no início de fevereiro, o Colorado queria pagar parcelado, e o time bonaerense pedia parte do valor à vista.

Conforme detalham os jornalistas argentinos, Irala é o típico camisa 5. Volante central, com projeção à frente, podendo jogar tanto na primeira como na segunda função do meio-campo. Tem facilidade para chegar e arrematar de fora da área – fez alguns gols dessa forma. Também pode ser aproveitado na lateral-direita, onde igualmente joga bem.

Colorado tem interesse em outro estrangeiro também

O Internacional também tem tem interesse na contratação do lateral-direito Alan Benítez, do Cerro Porteño-PAR. O jogador de 31 anos chegaria como alternativa para o argentino Braian Aguirre, atual titular. Atual reserva da posição, Nathan tem seu contrato terminando em junho e deve voltar ao Santos.

Alan Benítez, lateral-direito do Cerro Porteño-PAR que tem interesse o Internacional (Foto: Cerro Porteño/Divulgação)

Com contrato com o time paraguaio finalizando no meio desta temporada, Benítez poderia chegar sem custos para o Colorado. Conforme o site ge.globo, o atleta já teria pré-contrato assinado com o Alvirrubro, o que o clube gaúcho nega.

Caso as duas contratações se concretizem, o o Inter chega a 11 estrangeiros no atual elenco.