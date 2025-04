Empresário nega oferta de Willian Arão ao Internacional

A notícia surgiu na manhã desta segunda-feira (28) em Porto Alegre. O volante Willian Arão, ex-Corinthians e Flamengo e atualmente no Panathinaikos-GRE teria sido oferecido ao Internacional. Com o contrato com o clube greco chegando ao final, o atleta viria sem custo de transferência. O empresário do jogador, porém, negou a oferta e disse, inclusive, que a tendência é o atleta continuar fora do Brasil.

Arão subiu para o profissional no Timão, em 2012. Depois, passou por Portuguesa, Chapecoense, Atlético Goianiense, Botafogo e Flamengo, onde foi bicampeão Brasileiro (2019 e 2020) e bicampeão da Libertadores (2019 e 2022). Depois, partiu para a Europa, onde jogou no Fernebahçe, em 2022 e 2023, até ser transferido para PAO, apelido do time de Atenas.

Clubes brasileiros procuraram o volante

O empresário Dudu Baptista confirmou que o contrato do jogador com o clube grego se encerra no final da temporada, em junho. Ele acrescentou, porém, que o atleta de 33 anos pretende continuar fora do País.

– Não é verdade que estamos oferecendo o jogador. A preferência dele é permanecer fora do País. Pelo menos por enquanto. Ainda não sabemos se ele irá continua lá [no PAO]. Estamos esperando acabar o campeonato.

Mesmo assim, Baptista disse que muitos clubes estão lidando para sondar o atleta. Alguns deles brasileiros. E acrescentou que o “Inter não procurou, não”. Questionada, a direção colorada também negou ter recebido qualquer oferta.

Como está na Grécia

Arão chegou à equipe de Atenas em agosto de 2023. Desde então, tem atuado com regularidade e conquistou a Copa da Grécia 2022-2023. De acordo com Baptista, foi titular em praticamente toda a atual temporada.

O PAO é vice líder do Campeonato Grego. Está com 56 pontos, 13 atrás do Olympiacos e um à frente do PAOK. Neste domingo (27), perdeu para o PAOK por 2 a 1.