Internacional x Fluminense: onde assistir e prováveis escalações

Internacional e Fluminense se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será nesta quarta-feira (30), às 21h30, no Beira Rio, em Porto Alegre, e será transmitida na Globo, no Sportv, no Premiere (pay-per-view) e no Prime Video.

O Colorado se classificou às oitavas ao despachar o Maracanã com um placar agregado de 4 a 0, enquanto o Flu venceu a Aparecidense por 4 a 2. O Tricolor, no entanto, jogou dois jogos a mais, pois entrou na primeira etapa da competição, eliminando Águia de Marabá (8 a 0) e Caxias (2 a 1).

Ficha do jogo INT FLU Oitavas - Ida Copa do Brasil Data e Hora Quarta-feira (30), às 21h30 (horário de Brasília) Local Beira Rio, em Porto Alegre (RS) Árbitro Rodrigo José Pereira de Lima (PE) Assistentes Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) Var Ilbert Estevam da Silva (SP) Onde assistir

Histórico do confronto

Fluminense e Internacional já se enfrentaram algumas vezes em mata-mata, mas apenas uma na Copa do Brasil. O duelo foi pela final de 1992, quando o Colorado saiu campeão depois perder por 2a 1 em Laranjeiras e vencer por 1 a 0 em seus domínios.

Outros confrontos aconteceram pela semifinal da Libertadores em 2023 e nas oitavas de 2012, e o Tricolor saiu classificado nas duas ocasiões. Pelo Brasileirão, jogaram em 1975, ano em que o Inter conquistaria seu primeiro título brasileiro. O time gaúcho venceu por 2 a 0 na semifinal e depois derrotou o Cruzeiro.

Cano comemora seu gol pelo Fluminense, sobre o Internacional, na semifinal da Libertadores de 2023 (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado): Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Rafael Borré e Carbonero.



FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho): Fábio; Manoel, Thiago Silva e Freytes; Canobbio, Hércules (Bernal), Martinelli, Nonato e Samuel Xavier; Soteldo (Serna) e Cano.