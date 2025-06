Bernabei acredita em volta ao Internacional antes do previsto

Por conta das últimas lesões – três delas em um mesmo jogo – o departamento médico colorado continua na mira. Apurando os casos, o Lance! ouviu de pessoas próximas ao lateral-esquerdo Bernabei que ele não precisará de cirurgia. Afastado desde a partida contra o Bahia, no dia 28, pela Libertadores, o argentino teve diagnosticado lesão muscular de grau 3 na coxa esquerda. Mesmo assim, Bernabei acredita em volta ao Internacional antes o previsto.

Ao mesmo tempo, o clube divulgou um boletim médico com informações sobre os atacantes Vitinho, Rafael Borré, Carbonero e Ricardo Mathias.

Tratamento conservador

Sobre o camisa 26, as informações levantadas pela reportagem indicam que o tratamento adotado no DM alvirrubro será conservador. Isso porque os exames realizados ainda não detectaram a necessidade de um procedimento invasivo. Com isso, o atleta já demonstra confiança nos primeiros dias de trabalho.

Por enquanto, foram realizadas apenas atividades na academia, com fisioterapeutas. O argentino disse a pessoas próximas que em julho estará à disposição. Ou seja, ele poderá estar à disposição para as oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Fluminense, e da Libertadores, contra o Flamengo. Porém, o período ainda é tratado com cautela nos bastidores.

Atualizações no DM

Vitinho: teve fratura do olécrano do cotovelo esquerdo. Foi submetido a cirurgia com êxito e já iniciou o processo de recuperação; Borré: sofreu lesão muscular de grau 2 no músculo oblíquo abdominal esquerdo. Já está em tratamento; Fernando: lesão do ligamento cruzado posterior do joelho direito. Seguirá protocolo não cirúrgico, com cronograma de acompanhamento e etapas definidas para sua recuperação; Carbonero: já está em fase de transição, realizando inserções no campo; Ricardo Mathias: cumpre etapa de retreinamento, com atividades progressivas no gramado.