Internacional: as versões envolvendo a negociação por Irala

Dada como certa no final da tarde de sexta-feira (28), a contratação de Elián Irala pelo Internacional melou uma hora antes do fechamento da janela. Os bastidores dessa negociação e do que levou a direção colorada a recuar têm três versões: a que circula entre jornalistas argentinos; a relatada no Beira-Rio; e uma que envolve o empresário do atleta.

continua após a publicidade

Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

As duas primeiras, o Lance! conseguiu apurar na noite de sexta e na manhã deste sábado (1º). A terceira, veio à tona em postagem do canal Vozes do Gigante no YouTube. Vamos a elas.

Relatos dos argentinos

Em Buenos Aires, os repórteres que cobram o clube do Papa Francisco haviam confirmado a negociação no começo da tarde de sexta, com informações vindas, provavelmente, do próprio Ciclón. Ao contrário da compra de 70% ou 80% dos direitos federativos, faladas ao longo da semana, porém, o negócio envolveria o empréstimo até dezembro e a possibilidade de compra.

continua após a publicidade

Por volta das 22h, os mesmos jornalistas passaram a postar nas redes sociais que o Internacional havia retirada sua proposta. O mesmo foi ressaltado ao Lance! por dois colegas hermanos.

Segundo eles, a decisão da equipe gaúcha ocorreu por não concordar com os termos finais do contrato que leram. Os relatos eram de que, a partir desse impasse, os cartolas de ambos os lados teriam batido o pé em suas pedidas e ofertas e o negócio desandou.

continua após a publicidade

O que se diz no Beira-Rio

Do lado brasileiro, se fala que o Internacional teria aceitado praticamente todas as exigências vindas de Boedo. A única era a pedida inicial do San Lorenzo, que queria 5 milhões de dólares (quase R$ 29 milhões) por 80% dos direitos do atleta.

O Alvirrubro aceitou pagar até 4,5 milhões de dólares (cerca de R$ 26 milhões), depois acatou o empréstimo, bem como as cláusulas de opção ou de obrigação de compra sugeridas na sequência. Os vários “OKs” dados pelos cartolas gaúchos tinham só um objetivo: trazer Irala para Porto Alegre. Isso porque as avaliações são muito positivas e o Colorado acredita no camisa 5.

O que o Vozes do Gigante apurou

Em vídeo divulgado nesta manhã, o jornalista Alexandre Ernst, do Vozes do Gigante, trouxe uma terceira versão. O Inter não havia mandado nenhum dirigente a Buenos Aires. As conversas com El Ciclón foram intermediadas pelo empresário Juan Cruz Oller, representante de Irala e responsável por ter garantido a permanência de Bernabei no Beira-Rio.

Se na negociação com o Celtc-ESC, Oller atuou corretamente, não teria sido o que aconteceu no caso do garoto de 20 anos do San Lorenzo. De acordo com Ernst, o time bonaerense quis vender Irala. Ao mesmo tempo, a direção da equipe argentina jamais soube da opção de empréstimo oferecida ao Inter e vazada à imprensa.

Assim, quando o contrato foi apresentado às duas direções, o San Lorenzo não gostou. O mesmo aconteceu com o Internacional. O problema é que quando isso aconteceu, por volta das 22h, não havia mais tempo para montar um novo acordo.

As direções dos dois clubes não falam oficialmente sobre o ocorrido. Assim como Oller não atende à imprensa. Dessa forma, as narrativas apresentadas ainda não foram confirmadas por nenhuma das partes.