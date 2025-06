Livre no mercado, Rafael Tolói entra na mira do Internacional

Livre no mercado, Rafael Tolói entrou na mira do Internacional por dois motivos. É zagueiro, posição para a qual o clube precisa de reforço. E viria apenas pelo salário, o que aliviaria os cofres na busca por outras contratações. O defensor de 34 anos estava na Atalanta e chegou a defender a seleção da Itália entre 2021 e 2023. Seu contrato com a Nerazzurri termina neste final de temporada e ele viria apenas pelo salário.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

A busca por defensores se acelera com a proximidade da janela de transferências internacionais. É que é senso comum no Beira-Rio que Vitão e Victor Gabriel devem receber propostas do Exterior.

Staff do jogador não foi procurado

Informações obtidas junto ao staff do atleta indicam que Tolói ainda não foi procurado por ninguém o Alvirrubro. O zagueiro continua na Europa, resolvendo questões burocráticas para poder retornar ao Brasil. Fontes ouvidas pelo Lance! disseram que o zagueiro analisará as propostas, quando chegarem.

continua após a publicidade

Destro, mas com bom desempenho pelos dois lados, Tolói esteve muito perto do Beira-Rio em 2012, quando ainda estava no Goiás. Nas duas temporadas mais recentes atuou poucas vezes. Ou sendo substituído no decorrer das partidas, ou entrando no lugar de outro defensor.

As dez temporadas na Itália

2024/2025 – 17 jogos 2023/2024 – 24 jogos 2022/2023 – 40 jogos e dois gols 2021/2022 – 29 jogos e um gol 2020/2021 – 50 jogos e dois gols 2019/2020 – 40 jogos e dois gols 2018/2019 – 29 jogos e dois gols 2017/2018 – 39 jogos e três gols 2016/2017 – 35 jogos e um gol 2015/2016 – 24 jogos e um gol

Outro zagueiro na mira

Outro nome para o setor é o argentino Mariano Troilo, do Belgrano, sondado no começo do ano. O defensor de 21 anos, foi convocado por Lionel Scaloni para essa Data FIFA. O jogador tem porte físico e boa leitura de jogo, além de eficiência na saída de bola e o domínio na bola aérea. O problema seria o custo da transferência.

continua após a publicidade