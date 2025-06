Com desfalques, Internacional volta a treinar após folga

Com uma série de desfalques, a quinta-feira (5) marcou a reapresentação do elenco no CT Parque Gigante. O Internacional voltou a treinar após três dias de folga, visando a partida contra o Atlético-MG, quinta que vem (12). O jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro será na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Após o confronto pela competição nacional, o grupo colorado ganhará 15 de férias. A reapresentação para a intertemporada visando a segunda parte da temporada está prevista para o dia 28.

Trabalhos físico e técnico

Sem Victor Gabriel, Bernabei, Fernando, Vitinha e Rafael Borré, entre outros, todos no departamento médico, o grupo participou de trabalhos físicos e técnicos na manhã desta quinta. Além deles, Alan Patrick, que tomou o terceiro amarelo, não enfrentará o Galo na próxima semana. Os jogadores também realizaram treinos com bola em campo reduzido.

Os atacantes Carbonero e Ricardo Mathias, em fase final de recuperação de lesões musculares, participaram de atividades no gramado com o restante o grupo. A previsão é que os dois esteja à disposição do técnico Roger Machado para o enfrentamento contra o Atlético.

Mercado já treina como grupo

O zagueiro Gabriel Mercado também participou das atividades, inclusive de algumas ações com bola. Como está afastado desde setembro de 2024, ele deverá voltar ao time apenas após o Mundial de Clubes, na metade de julho.

O elenco volta a trabalhar na manhã desta sexta (6) no CT Parque Gigante. O treinador alvirrubro terá mais seis treinamentos para definir o time para a partida da semana que vem. Com 11 pontos, um à frente do Fortaleza, primeiro time da zona de rebaixamento, o Inter precisa vencer para se afastar do Z4.