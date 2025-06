Alan Benítez se despede do Cerro e está próximo do Internacional

Lateral-direito de 31 anos, Alan Benítez se despediu do Cerro Porteño-PAR e está próximo do Internacional. O jogador atuou pela última vez pela última vez pelo Ciclón neste sábado (31). Após a partida válida pela última rodada do Torneo Apertura, um dirigente o clube admitiu pela primeira vez a saída do atleta e sua vinda para o Internacional. O Colorado ainda não fala o assunto.

Benítez participou a goleada de 6 a 1 sobre o Atlético Tembatay, marcando o primeiro gol da goleada. O anúncio da contratação deve ser feito a partir de 10 de julho, quando abre a janela de transferências.

Lance! antecipou a contratação

Após a partida, que garantiu o vice-campeonato para o Cerro, o vice-presidente do clube comentou, de forma atrapalhada, em uma entrevista a provável vinda do jogador para o Brasil, como informou o Lance! no dia 22.

– Alan Benítez tem uma oferta muito boa do "Inter de Grêmio" e quer aceitar. Eu, pessoalmente, gosto muito do Alan, mas ele quer aceitar e está bem. Que assim seja – disse Miguel Carrisoza

Benítez tem vínculo somente até o fim de junho e a informação veiculada pela imprensa paraguaia é de que a partida marcou sua despedida, pois irá para o Beira-Rio.

Quem é Alan Benítez

Revelado pelo Libertad, Benítez passou pelo Benfica B, de Portugal, voltou ao Paraguai para jogar no Olimpia e se transferiu para o Cerro em 2021. No ano seguinte, foi para os EUA, onde atuou pelo Minessota United, na MLS, voltando ao Ciclón em meados de 2023.

Neste ano, o lateral tem 25 partidas pelo Campeonato Paraguaio e pela Libertadores da América. Benítez marcou três gols, o último deles no sábado, e deu cinco assistências.