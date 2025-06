Sem poder contar com Fernando, Vitinho e Rafael Borré, por lesão, e Alan Patrick, por ter tomado o terceiro amarelo, o Internacional tem quatro desfalques do meio para a frente para enfrentar o Atlético-MG na próxima quinta-feira (12). A partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro é vista como crucial para o Colorado tentar se afastar da zona de rebaixamento e não passar o intervalo para o Mundial de Clubes no Z4.

Enquanto isso, a defesa deve repetir a escalação do último jogo, com Anthoni, Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon. Do meio-campo e do ataque, apenas Bruno Henrique e Wesley estão confirmados para o enfrentamento com o Galo.

Quem serão os substitutos

O técnico Roger Machado tem seis dias para definir quem serão os substitutos. O bom é que dois nomes que estavam no departamento médico podem ficar à disposição. São eles os atacantes Ricardo Mathias e Carbonero. Os dois já trabalham normalmente com o grupo.

Para os demais postos, o treinador colorado terá opções. Para o lugar do camisa 5, o mais cotado é Ronaldo, mas Thiago Maia também pode aparecer como primeiro volante. Para o do 10, a lista é maior: Bruno Tabata, Óscar Romero e Gustavo Prado, que também pode aparecer na frente, junto com Wesley e um dos que estão retornano.

Diego Rosa, Gabriel Carvalho e Luis Otávio ainda aparecem no grupo, mas menores chances de começarem o jogo. Se resolver volta a usar três volantes, como fez, sem sucesso, contra Corinthians e Botafogo, Roger deve mandar a campo um meio com Ronaldo, Bruno Henrique, Thiago Maia e Romero. No ataque, provavelmente Wesley e Prado.

