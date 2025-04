Internacional completa primeiros cinco jogos sem derrotas

O Internacional completou os primeiros cinco jogos da maratona que tem até o começo de junho sem nenhuma derrota. Foram três partidas pelo Campeonato Brasileiro – uma vitória e dois empates – e duas pela Copa Libertadores da América – uma vitória e um empate. Nesses confrontos, o Colorado teve um aproveitamento de 60%, somando nove pontos em 15 em disputa no período. Agora, encara cinco enfrentamentos sem deixar Porto Alegre.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Foram cinco jogos em 17 dias. Nesse período, enfrentou três viagens, duas delas mais longas. Começou indo ao Rio de Janeiro para jogar contra o Flamengo, pelo Nacional. Depois, foi a Salvador para pegar o Bahia, pelo torneio continental. Voltou a Porto Alegre para receber Cruzeiro e Atlético Nacional-COL, pelo Brasileirão e pela Libertadores. E pegou avião novamente para ir ao Ceará, enfrentar com o Fortaleza.

A largada da maratona

Alan Patrick marca três gols no jogo contra o Atlético Nacional-COL Foto: Vinicius Molz Schubert/AGIF

Nesse recorte, marcou oito gols e tomou apenas dois. A performance seguiu o padrão do ano, já que colocou 32 vezes a bola nas redes dos adversários e só viu dez redondas entrarem no seu arco.

continua após a publicidade

Os próximos confrontos

Agora, o time do técnico Roger Machado tem cinco partidas seguidas em Porto Alegre, apenas uma não é no estádio Beira-Rio, mas é loga ali, na Arena do Grêmio. Mas o treinador colorado frisou bem:

– São cinco jogos em 15 dias.

Ou seja, um enfrentamento a cada três dias, uma média de descanso menor do que na largada. Além disso, pega duas pedreiras logo na largada: Palmeiras, já nesta quarta (16), e o rival estadual Grêmio, no sábado (19).

continua após a publicidade

Os enfrentamentos em Porto Alegre

16/4 – Brasileirão – Palmeiras

Palmeiras 19/4 – Brasileirão – Gre-Nal 447 (na Arena do Grêmio)

Gre-Nal 447 (na Arena do Grêmio) 22/4 – Libertadores – Nacional-URU

Nacional-URU 26/4 – Brasileirão – Juventude

Juventude 30/4* – Copa do Brasil – Maracanã-CE

Maracanã-CE *Data base

Internacional vai enfrentar o Grêmio pela quarta vez no ano, até aqui (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Depois, quatro fora, uma em casa

Na sequência, entre 3 e 18 de maio, serão mais cinco embates em 16 dias, sendo quatro fora e apenas um, o último, em casa. Pelo Brasileirão, joga com o Corinthians em São Paulo (dia 3) e Botafogo no Rio (11). Pela Libertadores, vai a Colômbia (8) e a Montevidéu (15). Depois, fecha em Porto Alegre, no dia 18.

Primeiros jogos de maio

3/5 – Brasileirão – São Paulo – Corinthians 8/5 – Libertadores – Medellín – Atlético Nacional-COL 11/5 – Brasileirão – Rio de Janeiro – Botafogo 15/5 – Libertadores – Montevidéu – Nacional-URU 18/5 – Brasileirão – Porto Alegre – Mirassol

Sprint final tem duas fora e duas no Beira-Rio

Para fechar a maratona, o Colorado terá duas partidas seguidas longe de Porto Alegre. A primeira ainda está indefinia, para a partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, no dia 21 de maio, e ao Recife, no dia 25, para enfrentar o Sport, pelo Brasileirão. Por fim, fecha com duas partidas em casa, contra Bahia (pela Libertadores) e Fluminense (Brasileirão).

A reta final da maratona

21/5* – Copa do Brasil – a confirmar – Maracanã

Maracanã 25/5 – Brasileirão – Recife – Sport

Sport 28/5 – Libertadores – Porto Alegre – Bahia

Bahia 1º/6 – Brasileirão – Porto Alegre – Fluminense

Fluminense *Data base