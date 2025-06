O Sport Club Internacional, de Porto Alegre, é um dos clubes brasileiros com maior relevância internacional. Ao longo de sua história, conquistou duas edições da Copa Libertadores da América — em 2006 e 2010 — o que lhe garantiu presença no Mundial de Clubes da FIFA nas edições seguintes. Essas participações permitiram ao Inter medir forças com os melhores times do mundo, ampliando seu prestígio fora da América do Sul. O Lance! responde quantos Mundiais o Internacional disputou?

A estreia colorada no Mundial foi em 2006, ano mágico para o clube. Após vencer o São Paulo na final da Libertadores, o Inter embarcou rumo ao Japão com grandes expectativas. Comandado por Abel Braga, a equipe surpreendeu o mundo ao bater o poderoso Barcelona na final e conquistar o título máximo do futebol de clubes. Foi uma das campanhas mais marcantes da história do futebol brasileiro.

Quatro anos depois, em 2010, o Internacional repetiu a conquista continental ao vencer a Libertadores diante do Chivas Guadalajara. A classificação ao Mundial, agora sediado nos Emirados Árabes Unidos, reacendeu o sonho de repetir o feito de 2006. No entanto, o desfecho foi bem diferente. O clube foi eliminado na semifinal pelo Mazembe, da República Democrática do Congo, em um dos maiores tropeços de clubes brasileiros no torneio.

Com essas duas participações, o Inter soma um título e uma eliminação precoce. A seguir, veja o detalhamento das campanhas do Colorado no cenário global.

2006, o ano do Internacional: título histórico no Japão

Após garantir a Libertadores diante do São Paulo, o Internacional embarcou para o Mundial de Clubes da FIFA, disputado no Japão. O time contava com jovens promessas como Alexandre Pato, Luiz Adriano e Edinho, além de atletas experientes como Iarley, Clemer e Índio.

Na semifinal, o Inter venceu o Al Ahly, do Egito, por 2 a 1, com gols de Pato e Luiz Adriano. Na grande final, enfrentou o poderoso Barcelona, de Ronaldinho Gaúcho, Deco, Iniesta e Puyol. Em atuação estratégica e aplicada, o time gaúcho venceu por 1 a 0 com gol de Adriano Gabiru, no segundo tempo, e se sagrou campeão mundial.

2010: queda inesperada nos Emirados

Em 2010, o Internacional voltou ao Mundial como campeão da Libertadores. A expectativa era grande, especialmente por não haver um grande europeu no caminho até a final, já que o Inter de Milão ainda enfrentaria sua semifinal.

No entanto, o clube foi surpreendido pelo Mazembe, da República Democrática do Congo, na semifinal disputada em Abu Dhabi. Em um jogo travado, o time africano venceu por 2 a 0, eliminando o Colorado de forma histórica. O resultado foi um dos maiores choques da história do torneio, já que até então clubes sul-americanos nunca haviam sido derrotados por representantes africanos nessa fase.

Na disputa pelo terceiro lugar, o Internacional enfrentou o Seongnam, da Coreia do Sul, e venceu por 4 a 2. Mesmo assim, a eliminação precoce marcou negativamente a campanha de 2010.

O saldo do Internacional no Mundial

Com duas participações no Mundial de Clubes da FIFA, o Internacional soma:

2006 – Campeão (vitória por 1 a 0 sobre o Barcelona na final)

2010 – Quarto lugar (eliminação para o Mazembe na semifinal)

A conquista em 2006 colocou o clube entre os maiores do mundo e foi o ponto alto da sua era mais vitoriosa. Já a derrota em 2010 foi dura, mas serviu como lição e reforçou o caráter imprevisível da competição.