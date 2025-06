Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 30/6/2025

O grupo do Internacional já teve dois dias de trabalho desde a volta das férias, no sábado (28), e a agenda será cheia durante a semana. Os jogadores passaram por reavaliação e voltaram a participar de treinos físicos e com bola desde os primeiros momentos.

Agenda

Depois de trabalhar na tarde de sábado (28) e na manhã de domingo (29), o grupo volta às atividades na manhã desta segunda-feira (30). A programação desta semana inicial prevê atividades em turno único, sempre no mesmo horário.

Segunda (30) – 10h30min

10h30min Terça (1º/7) – 10h30min

10h30min Quarta-feira (2) – 10h30min

10h30min Quinta-feira (3) – 10h30min

10h30min Sexta-feira (4) – 10h30min

10h30min Sábado (5) – 10h30min

10h30min Domingo (6) – Recuperação física

Existe, porém, uma preocupação com relação ao grande volume de chuva do final de semana, tanto em Porto Alegre como nas regiões dos rios que desaguam no Guaíba. A administração colorada está em alerta com relação à possibilidade de uma nova elevação das águas que possa afetar o CT Parque Gigante.

Reforços

Nesta reapresentação, no sábado, apenas uma cara nova: o lateral-direito Alan Benítez. O paraguaio é o único reforço contratado até o momento. Também foram notadas duas ausências. Sem contratos de empréstimo renovados, o zagueiro Rogel e o lateral Nathan foram liberados pelo clube.

Benítez é a única novidade nos primeiros dias da intertenporada (Foto: Divulgação/SC Internacional)

Vitinho

O Internacional aguarda para os próximos dias um aval da Fifa para renovar o contrato com Vitinho. O vínculo termina nesta segunda (30). Para a permanência do camisa 28, a direção colorada espera pela ampliação da normativa que permite a jogadores que atuam na Rússia e na Ucrânia, em guerra desde 2022, permaneçam em seus países de origem. Com novos ataques russos no final de semana, a entidade máxima o futebol está ainda mais pressionada a renovar a norma.

Sub-20

O sub-20 do Celeiro de Ases venceu o Real SC, por 1 a 0 pela semifinal do Campeonato Gaúcho a categoria. Com a vitória, o Colorado garantiu vaga na final. A decisão, será contra o Grêmio, que bateu o São José por 3 a 0. As datas das partidas ainda não foram definidas.

Feminino sub-20

A estreia das Gurias Coloradas no Campeonato Gaúcho sub-20 teve foi adiada devido as chuvas em Tenente Portela. O jogo contra o Flamengo ficou para o dia 6 de julho.

Feminino sub-17

O sub-17 das Gurias Coloradas venceu o Vasco por 2 a 1, na tarde de sábado, no estádio do SESC Protásio Alves. Com o resultado, as meninas tomaram a liderança isolada do Grupo A, e na próxima rodada pode garantir a classificação de forma antecipada.

Sub-17 das Gurias Coloradas lidera Grupo A do Brasileirão (Foto: Divulgação/SC Internacional)

Próximos jogos o Internacional

Dos cinco primeiros jogos após a Copa do Mundo de Clubes, quatro serão pelo Brasileirão e um pela Copa do Brasil. Pelo Nacional, o Colorado tem três confrontos na sua cancha. Vale lembrar que o Inter está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 11 pontos em 12 jogos.