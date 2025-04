Internacional fica na bronca com a arbitragem

O pênalti sofrido pelo zagueiro Rogel, aos 23 minutos do empate em 0 a 0 com o Fortaleza, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, incomodou tanto que o Internacional ficou na bronca com a arbitragem. Após a confronto, o técnico Roger Machado e o presidente Alessandro Barcelos reclamaram da não marcação do lance, que poderia ter mudado o placar e a posição do clube na tabela de classificação.

O dirigente fez um pronunciamento:

– Não nos agrada estar aqui para falar de arbitragem, mas acho que é importante de registrar. Na nossa opinião, lance claríssimo no Rogel, ele foi atingido na hora que ia fazer o gol. Ele [David Luiz] já tinha cartão amarelo e seria expulso. Ele [o árbitro] poderia ter interpretado como cartão o lance do Vitinho [que seria expulso].

O cartola colorado também cobrou a CBF e se referiu ao afastamento de Marcelo de Lima Henrique:

– [Queremos] Saber se a coisas vão funcionar como a CBF tem falado. O jogo de hoje merece ter o mesmo tratamento do que aconteceu no jogo contra o Cruzeiro.

Após reclamação da direção da Raposa de uma expulsão na partida do domingo passado (3), a confederação afastou o árbitro da goleada de 3 a 0 que o Internacional aplicou no time celeste.

"Era um pênalti claro"

Na saída de campo, o defensor uruguaio também reclamou:

– Tivemos uma jogada clara de pênalti na área, que não foi marcada — disse o defensor uruguaio.

Em uma postura pouco comum entre os técnicos do futebol brasileiro, Roger Machado reclamou, mas também admitiu que Vitinho merecia ter levado o cartão vermelho.

— Teve um pênalti, a meu ver, claríssimo não marcado pela arbitragem, talvez um segundo cartão (amarelo) para o Vitinho. Ficou uma para cada lado – comentou.