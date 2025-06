Diretor do Internacional vai à Europa para prospectar reforços

O diretor de futebol e jurídico do Internacional, Felipe Dallegrave, está na Europa com o objetivo de prospectar reforços para a sequência da temporada. Conforme apurou o Lance!, o cartola também acompanha negociações envolvendo jogadores formados no Celeiro de Ases e, assim, acelerar a vinda de recursos referentes a cláusulas contratuais.

Mesmo sem recursos para grandes contratações, o Colorado pretende contratar pelo um zagueiro, um volante e um atacante na janela de transferências que abre no próximo dia 10.

Objetivo é antecipar possíveis contratação

Conforme fontes confirmaram, a viagem de Dallegrave tem como objetivo repetir uma estratégia que já vem sendo adotada pelo clube nos últimos anos. Ou seja, a ideia é analisar possibilidades de investimentos na Europa e, antes de algum interessado ter seus contratos se encerrando no Exterior, dar o primeiro passo para levar o jogador para o Beira-Rio.

Jogadores como Enner Valencia, Rafael Borré e Fernando, por exemplo, foram contatados pelos cartolas colorados bem antes do término dos seus respectivos vínculos. De acordo com a avaliação interna, a conversa olho no olho, acaba sendo um diferencial nessa aproximação.

De olho no dinheiro

O giro europeu também visa garantir o recebimento de valores referentes, por exemplo, ao mecanismo de solidariedade da Fifa ou a recursos estipulados em contratos de venda. Pelo menos dois jogadores formados no Celeiro de Ases estão sendo negociados nesse momento.

O caso mais valioso é o de Johnny. O volante está deixando o Real Bétis para ser reforço do também espanhol Atlético de Madrid. Por uma cláusula contratual, o Alvirrubro tem direto a 20% do lucro obtido pelo Bétis, montante calculado em mais de R$ 30 milhões.

Outro nome é Matheus Dias. Existe a possibilidade de o volante permanecer atuando na Europa. Clubes de Portugal, onde o jovem de 23 anos defendeu o Nacional, e também da Inglaterra demonstram interesse na contratação do atleta.