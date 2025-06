Como estão os “reforços” do Internacional no recomeço dos treinos

O Internacional recomeçou a temporada com três reforços da casa. A retomada dos trabalhos no CT Parque Gigante trouxe novidades para o técnico Roger Machado com a volta dos zagueiros Gabriel Mercado e Victor Gabriel e do atacante Carbonero aos trabalhos físicos e técnicos. O Lance! apurou como foi a participação dos três jogadores nas atividades de sábado (29) e domingo (30).

Bernabei apareceu correndo em volta o gramado. Outro jogador que estava no Departamento Médico no começo da parada para a Copa do Mundo de Clubes, o goleiro Sergio Rochet, deve ser liberado para retornar aos treinos nos próximos dias.

A agenda da semana

Depois de trabalhar na tarde de sábado (28) e na manhã de domingo (29), o grupo volta às atividades na manhã desta segunda-feira (30). A programação desta semana inicial prevê atividades em turno único, sempre no mesmo horário.

Segunda (30) – 10h30min

10h30min Terça (1º/7) – 10h30min

10h30min Quarta (2) – 10h30min

10h30min Quinta (3) – 10h30min

10h30min Sexta (4) – 10h30min

10h30min Sábado (5) – 10h30min

10h30min Domingo (6) – Recuperação física

Os que já estão liberados

Mercado e Carbonero já haviam retomado a participação nas atividades no CT Parque Gigante no final de maio. Como o período de parada havia sido grande – o argentino desde setembro do ano passado, o colombiano desde abril –, os trabalhos eram mais leves. No começo da intertemporada, porém, os dois foram plenamente reintegrados.

Participaram dos trabalhos, tanto físicos como com bola, de sábado e domingo normalmente. O mesmo aconteceu com Victor Gabriel, recuperado de lesão ligamentar no tornozelo direito. Os três estarão à disposição do técnico Roger Machado para a partida contra o Vitória, no dia 12 de julho, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Os que voltam em breve

Em recuperação de lesão muscular de grau 3 na coxa esquerda, Bernabei fez apenas corridas no campo. Apesar da gravidade anunciada pelo DM, ele deve ser incorporado aos treinamentos da intertemporada nos próximos dias. Mesma situação de Rochet, recuperado de fratura na mão esquerda.

Fernando foi a única ausência. O volante sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito, que o afastará dos gramados por um período de quatro a cinco meses. Ele ainda está com a perna imobilizada, devendo permanecer assim por mais 30 dias.

Vale lembrar que o Inter está na 17ª colocação na tabela de classificação, sendo o primeiro a zona de rebaixamento. Nos 12 primeiros jogos, obteve apenas 11 pontos, marcando 12 gols e tomando 18.