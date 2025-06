O grupo do Internacional voltou aos trabalhos na tarde de sábado (28). Para reiniciar os treinamentos, todos os jogadores estão passando por testes para o restante da temporada, que terá a disputa do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. A programação deste domingo (29) e do restante da semana ainda não foi divulgada.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Agenda

Os atletas saíram para os 15 dias de folga com a recomendação para descansarem, física e mentalmente, além de orientação para cuidar da alimentação. O principal objetivo na retomada é a recuperação no Campeonato Brasileiro. O Inter está na 17ª colocação, com 11 pontos em 12 jogos.

No sábado (28), os jogadores reealizaram atividades na academia e no campo, apesar da forte chuva que caia em Porto Alegre. A partir de agora, os trabalhos serão diários, até a véspera o jogo contra o Vitória, dia 12 de julho, às 16h30min (de Brasília), no Beira-Rio.

continua após a publicidade

Carbonero, atacante o Internacional, no treino de reapresentação (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Sub-20

O sub-20 do Celeiro de Ases pega o Real SC, às 15h (de Brasília) deste domingo (29), pela semifinal do Campeonato Gaúcho. O jogo acontece na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Na ida, em Tramandaí, o Colorado venceu por 1 a 0.

Sub-17

O sub-17, Inter perdeu por 2 a 0 o Gre-Nal da semifinal da categoria, disputado na tarde de ontem, também na Morada dos Quero-Queros. Como a partida de ida havia sido 2 a 2, o Colorado não foi à final.

continua após a publicidade

O Inter perdeu a semifinal do Gauchão sub-17 por 2 a 0 (Foto: Rafaela Frison/SC Internacional)

Próximos jogos o Internacional

Dos cinco primeiros jogos após a Copa do Mundo de Clubes, quatro serão pelo Brasileirão e um pela Copa do Brasil. Pelo Nacional, o Colorado tem três confrontos na sua cancha. Vale lembrar que o Inter está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 11 pontos em 12 jogos.