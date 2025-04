Internacional goleia com três de Alan Patrick e lidera o Grupo F

Em jogo equilibrado, de muita marcação e truncado, válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, na noite desta quinta-feira (10), o Internacional venceu o Atlético Nacional-COL por 3 a 0, os três de Alan Patrick, dois deles de pênalti. Com o resultado, o Alvirrubro assumiu a liderança do Grupo F, pelos critérios de desempate. A vitória igualou série invicta de Roger Machado no ano passado, chegando a 16 jogos sem perder, com 11 vitórias e cinco empates.

Como foi o jogo

Depois de uma ação contra o racismo, seguida de um minuto de silêncio em homenagem ao goleiro Manga, que faleceu nesta semana, o jogo começou elétrico. Enquanto o time colombiano marcava bem, impedindo avanços alvirrubros, o Colorado aproveitava falhas da defesa para roubar bolas na intermediária. Numa dessas, aos 17, a melhor chance do primeiro tempo. Em boa trama, Valencia entrou sozinho na área e achou Carbonero que passou para Wesley. O 21 deixou o marcador para trás e chutou para defesa de Ospina. Aos 31, em escanteio cobrado por Alan Patrick, Fernando subiu mais alto e cabeceou rente à trave direita de Ospina. Aos 35 veio a melhor chance colombiana, Hinestroza entrou riscando em diagonal e, da meia lua, bateu rasteiro, para boa defesa de Anthoni.

Na saída para o intervalo, após uma série de faltas não marcadas pelo chileno Felipe Gonzalez para o Colorado, alguns jogadores alvirrubros cercaram o árbitro. Enquanto outros foram em cima da quarta árbitra Dione Risios, no que foram impedidos pelos colombianos, iniciando uma confusão, com empurra e empurra de ambos os lados.

E a etapa final começou igual a inicial. Na saída de bola, Bernabei lançou Carbonero que entrou na área, mas atrapalhado pela zaga adversária, não conseguiu dar sequência na jogada. O Atlético tentou responder, mas a defesa colorada roubou a bola e saiu a passes, de Vitão para Rogel, este para Aguirre. O lateral-direito lançou Wesley, que ao entrar na área foi derrubado por Tesillo. Pênalti. Na cobrança, Alan Patrick jogou a bola no lado direito e Ospina foi para o esquerdo. Gol do Inter. 1 a 0. Na saída, o Atlético avançou e o lateral Román chutou de fora da área, para defesa de Anthoni. No minuto seguinte, Viveros foi lançado em contra-ataque, venceu Rogel na corrida, mas Anthoni saiu para fazer grande defesa. Aos 14, os colombianos chegaram de novo, após cruzamento pela esquerda, Hinestroza chegou chutando, mas para fora. Aos 18, foi a vez do 10 colorado tentar de fora. Chutou para defesa de Ospina. Aos 34, Vitinho foi lançado na área pelo lado esquerdo e foi derrubado por trás. Pênalti de concurso. Alanpa, ele de novo cobrou. Dessa vez, rasteiro, no meio no gol, com Ospina caindo para a direita. Gol do Inter. 2 a 0. Mas o resultado ainda não estava fechado. Aos 42, após lançamento de Ronaldo, Aguirre e Tabata tabelaram, e o argentino entrou na área cruzando rasteiro para o 10 fazer seu terceiro. Gol do Inter. 3 a 0.

O que vem pela frente

Agora o Internacional volta a pensar no Brasileirão. O elenco se reapresenta na manhã desta sexta (11), às 10h (de Brasília), com os jogadores que atuaram contra o Atlético Nacional-COL fazendo trabalho de recuperação e os demais participando de atividades físicas.

No sábado (12), o treino acontece no mesmo horário. Depois a delegação embarca em voo fretado para o Ceará, onde, às 20h de domingo (13), enfrenta o Fortaleza. Pela Libertadores, a equipe gaúcha volta a jogar no dia 22, contra o Nacional-URU, novamente no Beira-Rio.

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X ATLÉTICO NACIONAL-COL

2ª RODADA – FASE DE GRUPOS LIBERTADORES

📆 Data e horário: quinta-feira, dia 10 de abril, às 19h (de Brasília)

📍 Local: estádio Beira-Rio, no Porto Alegre (RS)

🥅 Gols: Alan Patrick (4’, 34' e 42'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Bernabei, Carbonero e Rogel (I); Cardona e Rivero (AN)

🟥 Cartões vermelhos: Hinestroza (AN)

💸 Renda: R$ 1.450.770.

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 42.804.

⚽ ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Aguirre, Vitão, Rogel (Clayton Sampaio) e Bernabei; Fernando (Ronaldo), Bruno Henrique (Ronaldo) e Alan Patrick. Wesley (Bruno Tabata), Valencia (Rafael Borré) e Carbonero (Vitinho).

ATLÉTICO NACIONAL-COL (Técnico: Javier Gandolfi)

David Ospina; Román, Aguirre, William Tesillo e Camilo Cándido; Campuzano, Zapata (Rivero) e Cardona (Sarmiento); Hinestroza, Morelos (Asprilla) e Viveros.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Felipe Gonzalez (CHI)

🚩 Assistentes: Miguel Rocha (CHI) e Leslie Vazquez (CHI)

🔎 VAR: Miguel Araos (CHI)

4️⃣ Quarto árbitro: Dione Rissios (CHI)