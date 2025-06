Pedida alta deve manter zagueiro titular no Internacional

Ao que tudo indica, Victor Gabriel deve permanecer no Beira-Rio. Por enquanto. É que a pedida alta deve manter o zagueiro titular no Internacional. O Lance! apurou que o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, esteve conversando com o presidente colorado, Alessandro Barcellos, sobre o defensor. O valor do passe do jogador de 21 anos assustou o cartola mineiro.

As conversas foram iniciadas no começo da semana passada. O Inter estabeleceu como mínimo para vender Victor Gabriel um preço inicial de 10 milhões de dólares (R$ 54 milhões). Nada menos do que isso.

Mineiros vão atrás de colombiano

Ao que tudo indica, o Cruzeiro deve desistir da investida. O defensor do Inter estava nos planos do técnico Léo Jardim, mas o valor solicitado e as dificuldades envolvendo a negociação com os gaúchos devem fazer os mineiros buscarem outras alternativas no mercado.

E um nome já estaria na mira da Raposa. Trata-se do zagueiro colombiano Brayan Medina, de 23 anos, que defende o América de Cali. As características de Medina são consideradas parecidas com as de Victor Gabriel.

Necessidade de venda

Essa seria a segunda investida por um defensor alvirrubro que não vai adiante. Em maio, o Porto teria oferecido 7 milhões de euros (R$ 37,8 milhões) por Vitão. Os portugueses recuaram ante a pedida colorada, também de 10 milhões de euros.

O Inter necessita realizar a venda de pelo menos um atleta com a reabertura da janela de transferências. Os jovens do elenco são os mais valorizados neste momento. Além e Victor Gabriel, o goleiro Anthoni e os atacentes Gustavo Prado e Ricardo Mathias podem receber investidas de clubes do Exterior nos próximos dias.