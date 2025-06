BID mostra prorrogação de contrato de atacante do Internacional

Uma situação envolvendo o atacante Enner Valencia chamou a atenção nos últimos dias. O atleta teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF, informando uma prorrogação do contrato do centroavante de 35 anos com o Internacional. Junto com seus colegas, o jogador voltou das férias no sábado (28), participando dos trabalhos normalmente no final de semana.

O Lance! apurou que a divulgação feita no BID ocorreu por conta do visto de trabalho do equatoriano. Os contratos estabelecidos para jogadores estrangeiros podem ter duração máxima de dois anos.

Contrato vale por mais um ano

No caso do camisa 13, quando contratado pela direção alvirrubra, na metade de 2023, o vínculo acordado entre as partes tinha validade até junho do ano que vem, mas o registrado no BID foi de até 2025. Isso porque a legislação brasileira especifica o prazo de 24 meses como máximo, podendo ser ampliado depois.

Com o novo registro na CBF, a partir de agora, de forma oficial, a validade tem o período acertado quando da sua contratação. O que ocorreu nos últimos dias foi apenas a oficialização do vínculo como assinado entre o clube e o jogador.

Os números no Colorado

Valencia chegou ao Beira-Rio há dois anos, em junho de 2023. O atacante acumula 92 jogos com a camisa colorada, com 31 gols e sete assistências. Na atual temporada, o 13 participou de 23 partidas, colocando sete bolas na rede – foi o goleador do Campeonato Gaúcho, com cinco deles, ao lado de Vitinho – e dando um passe decisivo.

Valencia no Inter

2025 – 23 jogos, 7 gols, 1 assistência 2024 – 40 jogos, 11 gols, 3 assistências 2023 – 28 jogos, 13 gols, 2 assistências