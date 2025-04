Internacional: Roger Machado analisa ausência de titulares

Após o empate em 0 a 0 com o Fortaleza, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico do Internacional do Roger Machado analisou a ausência de cinco titulares. Além de Bernabei e Enner Valencia, que iniciaram o jogo no banco, o Colorado deixou Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick em Porto Alegre. O treinador observou que eles não foram preservados, já que ficaram trabalhando no CT Parque Gigante.

O treinador colorado avaliou:

– Não preservei jogadores, não poupei. Coloquei o que melhor tinha, com menos minutagem, que podiam jogar. Vindo de um jogo muito duro [vitória de 3 a 0 sobre o Atlético Nacional, pela Libertadores na quinta (10)].

Depois, acrescentou:

– A gente infelizmente não tem uma máquina que consiga saber que o atleta vá machucar. A gente tem uma série de indicadores para chegar muito próximo. Os que ficaram, trabalharam muito forte. Eles treinaram diferente para estarem capazes de render bem ali na frente.

Ainda comentou a saída do camisa 7, no final do primeiro tempo, quando o atacante sentiu a coxa esquerda ao dar um chute para o gol:

– O risco que corremos com o Carbonero pode ter nos custado caro.

O que vem por aí

Roger Machado ainda comentou sobre os próximos cinco jogos do Alvirrubro, todos em Porto Alegre.

– São cinco jogos em 15 dias – lembrou, frisando que é uma partida a cada três dias.

O Internacional retorna para Porto Alegre ainda na noite deste domingo e se reapresenta nesta segunda-feira (16) para uma semana de peso. Na quarta (16), pela quarta rodada do Brasileirão, às 19h30min (de Brasília), recebe o Palmeiras, que venceu o Corinthians por 2 a 0 no sábado (12). E para fechar, no sábado (19), tem o Gre-Nal 447, pela quinta rodada do nacional. O jogo será na Arena do Grêmio.

Depois, no dia 22, enfrenta o Nacional-URU, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores; no dia 27, o Juventude, pela sexta rodada do Brasileirão; e no dia 30, o Maracanã, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Todas as partidas no estádio Beira-Rio.

