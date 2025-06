Internacional espera por definição da Fifa para manter atacante

Por mais cruel que possa parecer, nova ofensiva a Rússia contra a Ucrânia, iniciada no domingo (29), com os maiores bombardeios desde o começo da guerra, em fevereiro de 2022, pode influenciar na permanência de Vitinho em Porto Alegre. É que o Internacional espera por definição da Fifa para manter o atacante. A entidade máxima do futebol deve anunciar em breve revisão na normativa que permite jogadores dos dois países a atuarem fora.

O contrato o camisa 28 com o colorado termina nesta segunda-feira (30). Se a federação internacional ampliar sua regra, o empréstimo junto ao Dínamo de Kiev-UCR poderá ser ampliado pelo menos até o final do ano.

Direção está monitorando a Fifa

A direção alvirrubra monitora as definições da Fifa para poder manter o atleta. Em entrevista à rádio Gaúcha e ao jornal Zero Hora, o vice de futebol José Olavo Bisol comentou:

– Esperamos que isso possa ocorrer nos próximos dias. Mas não é um caso que nos cause preocupação, estamos tranquilos com relação à sua recuperação. Confiamos na permanência e na continuidade dele conosco.

Entenda a normativa

Vitinho e qualquer outro jogador que tenha contratos com times em regiões de conflito bélico podem voltar por meio de um ajuste de contrato. É que a Fifa emitiu uma regra que permite aos atletas de clubes em zona de guerra possam sair para outros países sem quebra de vínculo.

No caso do 28 colorado, ele voltou ao Brasil para atuar no Athlético-PR e, depois, Bragantino. No começo do ano, ele foi transferido para o Beira-Rio. Como a guerra entre Moscou e Kiev continua, a tendência da Fifa estender a regra até a próxima janela.

Fratura no cotovelo

O atacante sofreu uma fratura no cotovelo direito na partida contra o Fluminense, em 1º de junho. Logo em seguida, ele passou por cirurgia e, desde então, segue no departamento médico e deve ser desfalque nas primeiras partidas após a pausa do Brasileirão, contra Vitória e Ceará.

A comissão técnica de Roger Machado alimenta, porém, a esperança de contar com o 28 no duelo da Copa do Brasil, com o mesmo Fluminense, previsto para a última semana de julho.