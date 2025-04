O Internacional anunciou na tarde deste sábado (12) que chegou a um acordo de renovação com o técnico Roger Machado. O novo contato com o Colorado será válido por mais um ano, encerrando-se no fim de 2026. Nas redes sociais, o clube comemorou o novo vínculo e a permanência do comandante.

O treinador chegou à equipe no meio do ano passado, após ter se destacado no comando do Juventude no último Brasileirão, e teve impacto positivo já no início do seu trabalho. Ao fim do torneio, ele deixou o time na 5ª colocação, classificando-se para a Libertadores. Antes, o Inter ocupava a 9ª posição.

Além disso, o Colorado foi o terceiro melhor time do segundo turno. Por ser ídolo do Grêmio, maior rival, o ex-lateral superou a desconfiaça em seu trabalho e logo emplacou uma sequência de 16 jogos de invencibilidade dentro do Brasileirão.

Ao ser entrevistado pelo clube, Roger disse que está "adaptado" ao Inter e que tem um ambiente positivo com o grupo e a diretoria. Fora isso, o treinador também revelou que a confiaça dos dirigentes foi essencial para sua renovação.

- Estou plenamente adaptado ao Clube e cada vez mais motivado para continuar construindo uma trajetória de conquistas com esse grupo. O ambiente de trabalho é extremamente positivo, e a força da nossa torcida tem sido determinante nesse processo. A confiança da diretoria foi essencial desde o início, assim como o acolhimento e a sintonia entre a comissão que trouxe comigo e os profissionais que já atuavam no Clube. Essa integração foi natural e tem sido um dos diferenciais do nosso dia a dia - disse Roger em entrevista ao clube.

Roger Machado e dirigentes do Internacional na renovação de contrato (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Campeão gaúcho

Em 2025, Roger Machado guiou o Inter para a conquista do Campeonato Gaúcho e, consequetemente, quebrou um jejum de quase uma década sem levantar títulos no torneio. Além disso, a equipe está há 16 jogos sem perder em todas as competições que disputa.

Ao todo, Roger Machado tem 23 jogos disputados no comando do Internacional entre 2024 e 2025. Ele acumula 24 vitórias, 13 empates e seis derrotas.