Copa do Brasil: Internacional conhece rival e trajetória até a decisão
Internacional medirá forças com o rival Grêmio
O Internacional terá pela frente o Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil. O sorteio foi realizado nesta terça-feira (11), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.
O Colorado jogará o primeiro Gre-Nal valendo vaga para a semifinal no Beira-Rio, enquanto a grande decisão dos 180 minutos fica para a Arena do Grêmio. As datas-base dos clássicos estão marcadas para as semanas de 26 de agosto e 2 de setembro.
A equipe de Paulo Pezzolano deixou pelo caminho o Athletic-MG na quinta fase da competição ao vencer duas vezes: 2 a 1 em Minas Gerais e 3 a 2 em Porto Alegre.
Pelas oitavas de final, o Inter teve um clássico nacional diante do Corinthians, com direito a toda a rivalidade histórica pelo polêmico Brasileirão de 2005, vencido pelos paulistas. Na ida, o Internacional fez 2 a 0 no Beira-Rio. Na decisão em Itaquera, o Colorado conseguiu sair classificado mesmo ao perder por 2 a 1, tendo o gol de Bernabei como crucial para evitar a disputa por pênaltis e despachar o rival.
Caso avance às semifinais do torneio, o Internacional enfrentará o vencedor do clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético-MG. Do outro lado da chave, estarão Vasco x Vitória e Palmeiras x Santos.
Chaveamento Copa do Brasil
Lado A da chave
- Grêmio x Internacional
- Cruzeiro x Atlético-MG
Lado B da chave
- Vasco x Vitória
- Palmeiras x Santos
Premiação do torneio
- 5ª fase (32 participantes): R$ 2 milhões*
- Oitavas de final: R$ 3 milhões*
- Quartas de final: R$ 4 milhões*
- Semifinal: R$ 9 milhões
- Vice-campeão: R$ 34 milhões
- Campeão: R$ 78 milhões
*Premiações já conquistadas pelo Internacional na atual edição
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