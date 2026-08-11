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Copa do Brasil: Internacional conhece rival e trajetória até a decisão

Internacional medirá forças com o rival Grêmio

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 13:55
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Matheus Cunha e jogadores do Internacional entram em campo contra o Flamengo
Inter pegará o Grêmio na Copa do Brasil (Foto: Divulgação/Internacional)

O Internacional terá pela frente o Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil. O sorteio foi realizado nesta terça-feira (11), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

O Colorado jogará o primeiro Gre-Nal valendo vaga para a semifinal no Beira-Rio, enquanto a grande decisão dos 180 minutos fica para a Arena do Grêmio. As datas-base dos clássicos estão marcadas para as semanas de 26 de agosto e 2 de setembro.

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Gre-Nal no Beira-Rio
Borre, ex-Internacional, comemora seu gol durante a partida contra o Grêmio (Foto: Wesley Santos/Folhapress)

A equipe de Paulo Pezzolano deixou pelo caminho o Athletic-MG na quinta fase da competição ao vencer duas vezes: 2 a 1 em Minas Gerais e 3 a 2 em Porto Alegre.

Pelas oitavas de final, o Inter teve um clássico nacional diante do Corinthians, com direito a toda a rivalidade histórica pelo polêmico Brasileirão de 2005, vencido pelos paulistas. Na ida, o Internacional fez 2 a 0 no Beira-Rio. Na decisão em Itaquera, o Colorado conseguiu sair classificado mesmo ao perder por 2 a 1, tendo o gol de Bernabei como crucial para evitar a disputa por pênaltis e despachar o rival.

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Caso avance às semifinais do torneio, o Internacional enfrentará o vencedor do clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético-MG. Do outro lado da chave, estarão Vasco x Vitória e Palmeiras x Santos.

Chaveamento Copa do Brasil

Lado A da chave

  • Grêmio x Internacional
  • Cruzeiro x Atlético-MG

Lado B da chave

  • Vasco x Vitória
  • Palmeiras x Santos

Premiação do torneio

  • 5ª fase (32 participantes): R$ 2 milhões*
  • Oitavas de final: R$ 3 milhões*
  • Quartas de final: R$ 4 milhões*
  • Semifinal: R$ 9 milhões
  • Vice-campeão: R$ 34 milhões
  • Campeão: R$ 78 milhões

*Premiações já conquistadas pelo Internacional na atual edição

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