Confira a íntegra da coletiva de Roger Machado do Internacional

Terminado o 1 a 1 com o Mirassol, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional divulgou a entrevista do técnico Roger Machado. Além da atuação da equipe, que teve dificuldades para superar a retranca amarela, o treinador projetou os próximos jogos alvirrubros, pela Copa do Brasil e pelo próprio Brasileirão. Confira ao vivo a coletiva.

Vale lembrar que a partida deste domingo (18), no estádio Beira-Rio, foi o primeiro em Porto Alegre desde o começo do mês. As últimas quatro partidas – duas pelo Brasileiro (4 a 2 para o Corinthians, dia 3, e 4 a 0 para o Botafogo, dia 11) e duas pela Libertadores (3 a 1 para o Atlético Nacional-COL, dia 8, e 2 a o sobre o Nacional-URU, no dia 15) – foram longe de Porto Alegre.

Na quinta (22) tem Copa do Brasil

Agora, na quinta-feira (22), tem mais um jogo fora de casa. O Internacional vai a Florianópolis para a partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Maracanã. Como venceu o confronto de ida, no Beira-Rio, a equipe de Roger Machado depende apenas de um empate para garantir a vaga às oitavas de final.

Em caso de vitória do Alviceleste por um gol de diferença, a classificação será decidida nos pênaltis. Se o time cearense vencer por dois gols ou mais, garante a passagem para a próxima fase. O enfrentamento será no estádio Orlando Scarpelli, do Figueirense, porque a direção do Maracanã vendeu o mando de campo. Os dirigentes cearenses temiam ter prejuízo se recebessem o Internacional no Presidente Vargas, em Fortaleza, cidade vizinha a Maracanaú.