Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 20/8/2025
O Inter recebe o Flamengo nesta quarta (20), pela Libertadores
O Internacional tem o jogo da temporada nesta quarta-feira (20), no estádio Beira-Rio. Às 21h30min (de Brasília) recebe o Flamengo pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores.
Relacionadas
Agenda
Como perdeu por 1 a 0 no duelo de ida, o Alvirrubro precisa vencer por dois gols de diferença para ir às quartas. Vitória simples leva a decisão para os pênaltis.
A tendência é de repetição do time que jogou no Rio, com Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias.
Libertadores
O Colorado divulgou que esgotaram os ingressos para as áreas livres e locadas do estádio Beira-Rio para o confronto desta quarta, contra o Rubro Negro. Conforme informações do clube, restam apenas entradas para o setor Coração do Gigante.
Celeiro de Ases
O Colorado venceu o Juventude por 4 a 2 no Campeonato Brasileiro Sub-17. A partida válida pela 15ª rodada da competição foi realizada nesta terça, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Com o resultado, o Inter subiu uma posição, chegando à 16ª, com 14 pontos.
Próximos jogos o Internacional
Nesta quarta, tem a partida de volta pela Copa Libertadores da América, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Como perdeu por 1 a 0 na ida, o Colorado precisa vencer por dois gols de diferença. Vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis.
- 20/8 – Quarta – 21h30min – Libertadores – Internacional x Flamengo
- 23/8 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Cruzeiro x Internacional
- 31/8 – Domingo – 20h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Fortaleza
- 13 ou 14/9 – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Palmeiras x Internacional
- 20/9 ou 21/9 – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Internacional x Grêmio
Tudo sobre
