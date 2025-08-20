O Internacional tem o jogo da temporada nesta quarta-feira (20), no estádio Beira-Rio. Às 21h30min (de Brasília) recebe o Flamengo pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Agenda

Como perdeu por 1 a 0 no duelo de ida, o Alvirrubro precisa vencer por dois gols de diferença para ir às quartas. Vitória simples leva a decisão para os pênaltis.

A tendência é de repetição do time que jogou no Rio, com Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias.

continua após a publicidade

Libertadores

O Colorado divulgou que esgotaram os ingressos para as áreas livres e locadas do estádio Beira-Rio para o confronto desta quarta, contra o Rubro Negro. Conforme informações do clube, restam apenas entradas para o setor Coração do Gigante.

Celeiro de Ases

O Colorado venceu o Juventude por 4 a 2 no Campeonato Brasileiro Sub-17. A partida válida pela 15ª rodada da competição foi realizada nesta terça, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Com o resultado, o Inter subiu uma posição, chegando à 16ª, com 14 pontos.

continua após a publicidade

Júlio, camisa 7, comemora um dos seus gols na goleada sobre o Juventude (Foto: Divulgação/SCI)

Próximos jogos o Internacional

Nesta quarta, tem a partida de volta pela Copa Libertadores da América, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Como perdeu por 1 a 0 na ida, o Colorado precisa vencer por dois gols de diferença. Vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis.