imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 20/8/2025

O Inter recebe o Flamengo nesta quarta (20), pela Libertadores

Beira-Rio recebe Internacional x Fluminense (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
imagem cameraO Beira-Rio estará lotado na noite desta quarta (20) (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 20/08/2025
04:00
  • Mais Notícias

O Internacional tem o jogo da temporada nesta quarta-feira (20), no estádio Beira-Rio. Às 21h30min (de Brasília) recebe o Flamengo pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores.

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Agenda

Como perdeu por 1 a 0 no duelo de ida, o Alvirrubro precisa vencer por dois gols de diferença para ir às quartas. Vitória simples leva a decisão para os pênaltis.

A tendência é de repetição do time que jogou no Rio, com Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias.

Libertadores

O Colorado divulgou que esgotaram os ingressos para as áreas livres e locadas do estádio Beira-Rio para o confronto desta quarta, contra o Rubro Negro. Conforme informações do clube, restam apenas entradas para o setor Coração do Gigante.

Celeiro de Ases

O Colorado venceu o Juventude por 4 a 2 no Campeonato Brasileiro Sub-17. A partida válida pela 15ª rodada da competição foi realizada nesta terça, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Com o resultado, o Inter subiu uma posição, chegando à 16ª, com 14 pontos.

Júlio, camisa 7, atacante do sub-17 do Internacional
Júlio, camisa 7, comemora um dos seus gols na goleada sobre o Juventude (Foto: Divulgação/SCI)

Próximos jogos o Internacional

Nesta quarta, tem a partida de volta pela Copa Libertadores da América, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Como perdeu por 1 a 0 na ida, o Colorado precisa vencer por dois gols de diferença. Vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis.

  • 20/8 – Quarta – 21h30min – Libertadores – Internacional x Flamengo
  • 23/8 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Cruzeiro x Internacional
  • 31/8 – Domingo – 20h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Fortaleza
  • 13 ou 14/9 – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Palmeiras x Internacional
  • 20/9 ou 21/9 – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Internacional x Grêmio

