Ex-Internacional projeta duelo diante de Messi e Suárez na Leagues Cup: ‘Grande desafio’
Rômulo foi comprado pelo clube mexicano por R$ 29 milhões
- Matéria
- Mais Notícias
Titular do Tigres, do México, o zagueiro brasileiro Rômulo terá uma dura missão nesta quarta-feira (20). Pelas quartas de final da Leagues Cup, o time mexicano terá pela frente o Inter Miami, time de Lionel Messi e Luis Suárez. A bola rola a partir das 21h, horário de Brasília, no Lockhart Stadium, em Fort Lauderdale (EUA).
Relacionadas
- Fora de Campo
Exposição de Messi revelou falas do craque sobre futuro e início da carreira; confira
Fora de Campo18/08/2025
- Futebol Internacional
Ex-Vasco fala de amizade com Marco Reus e pedido a Lionel Messi
Futebol Internacional17/08/2025
- Futebol Internacional
Messi faz um e dá assistência em vitória do Inter Miami na MLS; veja o gol
Futebol Internacional16/08/2025
➡️ Campeão da Libertadores pelo Fluminense revela tensão na guerra entre Rússia e Ucrânia
O brasileiro, ex-Internacional, falou sobre a expectativa de enfrentar dois dos melhores jogadores da história do futebol mundial e destacou a importância da partida diante do Inter Miami para o clube mexicano.
— Será um grande desafio para o Tigres e estamos preparados. Com certeza é especial enfrentar Messi, Suarez e outros grandes jogadores do futebol mundial. Ídolos sempre serão ídolos, mas o campo é a parte. Somos profissionais e o nosso objetivo é vencer e classificar — disse Rômulo, que chegou no time mexicano no início deste ano.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Relembre passagem de Rômulo pelo Internacional
Rômulo ganhou destaque no futebol brasileiro com a camisa do Internacional, com importância na temporada 2024 sob o comando de Roger Machado. O rendimento dentro de campo fez com que o Tigres-MEX desembolsasse cerca de R$ 29,5 milhões pela contratação.
Tigres na Leagues Cup
O Tigres chegou no mata-mata da Leagues Cup após perder para o LAFC, e vencer San Diego e Houston Dynamo na fase de classificação, ficando na terceira colocação geral entre os times da Liga MX.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias