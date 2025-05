Escalações Internacional x Mirassol: Roger Machado preserva Fernando e Victor Gabriel

Mesmo precisando vencer para se distanciar da zona de rebaixamento, o Internacional vai enfrentar o Mirassol às 20h30min (de Brasília) deste domingo (18) sem dois dos seus titulares. Fernando e Victor Gabriel sequer foram relacionados para a partida do estádio Beira-Rio, válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado soma nove pontos, mesma pontuação do Grêmio, primeiro time do Z4.

Para os lugares do volante e do zagueiro, o técnico Roger Machado vai com Ronaldo, que tem entrado em praticamente toas as partidas da temporada, seja no lugar o camisa 5 ou nos de Bruno Henrique ou Thiago Maia, e Juninho. O restante do time terá a mesma escalação da vitória de 2 a 0 sobre o Nacional-URU, quinta-feira (15), pela Libertadores.

Ou seja, o comando do ataque terá mais uma vez o garoto Ricardo Mathias. O atacante de 18 anos estreou começando uma partida contra o Bolso, marcando o primeiro gol do jogo. Assim, o Alvirrubro vai a campo com Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Ronaldo, Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias.

Mirassol vem completo

Do lado adversário, o Mirassol vem com todos os jogadores à disposição. Depois de acabar com jejum se três jogos ao vencer o Corinthians por 2 a 1, na rodada passada, o time de Rafael Guanaes tenta a primeira vitória fora e casa. O Leão está à frente do Internacional, com dez pontos.

Guanaes terá o retorno de vários lesionados. Isso não quer dizer que eles comecem o jogo no Beira-Rio. Assim, o grupo que enfrentará o Colorado não terá grandes alterações, com o Mirassol jogando com Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Iury Castilho e Edson Carioca.

