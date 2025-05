Retrospecto contra estreantes está do lado do Internacional

A jogo contra o Mirassol, neste domingo (17), às 20h30min (de Brasília), no Beira-Rio, não é o único do Internacional contra estreantes na Série A do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. A partida válida pela nova rodada coloca o oitavo time que nunca atuou na Primeira Divisão que o Colorado recebe. Nas estatísticas, o retrospecto tem ampla vantagem para o lado alvirrubro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Ao entrar em campo neste domingo, o time gaúcho estará defendendo uma invencibilidade de 17 anos. A única derrota registrada desde 2003 contra um time que nunca enfrentou no Brasileirão ocorreu em 2008. Em confronto disputado em Minas Gerais, o Internacional perdeu por 1 a 0 para o Ipatinga.

Pegando apenas os primeiros enfrentamentos, o Colorado enfileirou cinco vitórias consecutivas. No embate mais recente, em 2021, quando o Cuiabá jogou pela primeira vez a Série A, foi registrado o único empate, em jogo no Mato Grosso.

continua após a publicidade

Todas as estreias

26/7/2008 – Ipatinga 1x0 Internacional

Ipatinga 1x0 Internacional 15/8/2009 – Internacional 2x0 Santo André

Internacional 2x0 Santo André 5/9/2009 – Internacional 2x0 Barueri

Internacional 2x0 Barueri 5/9/2010 – Internacional 2x0 Prudente

Internacional 2x0 Prudente 25/4/2015 – Joinville 0x1 Internacional

19/5/2019 – Internacional 2x0 CSA

Internacional 2x0 CSA 31/7/2021 – Cuiabá 0x0 Internacional

Em 2021, Cuiabá e Inter ficaram no 0 a 0(Foto: AssCom Dourado)

Como o Alvirrubro chega

O elenco alvirrubro se reapresentou na tarde desta sexta-feira (16) no CT Parque Gigante. Os atletas que atuaram na vitória de 2 a 0 sobre o Nacional-URU, quinta (15), em Montevidéu, participaram apenas de trabalhos regenerativos. Os demais, tiveram treino com bola no gramado.

A boa notícia foi a presença de Vitinho, que teve uma fratura na mão esquerda em 29 de abril, participou de uma atividade de finalizações. O atacante, porém, não deve ser relacionado para enfrentar o Mirassol. O grupo tem mais um treinamento na tarde deste sábado (17).