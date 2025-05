Em noite de festa do Nacional, o Internacional é que comemorou

Em meio ao clima de festa pelos 126 anos do Nacional-URU, celebrados na quarta-feira (14), e de comoção pela morte do ex-presidente José Pepe Mujica, foi o Internacional quem comemorou. Na partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, no estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, na noite desta quinta (15), o Colorado venceu por 2 a 0, gol de Ricardo Mathias, garoto de 18 anos que entrou pela primeira vez como titular no ano, e de Aguirre, no apagar das luzes.

A vitória no Uruguai deixou a classificação alvirrubra totalmente na mão do time do técnico Roger Machado. Chegando ao sete pontos, o Colorado está em segundo lugar na chave e a um empate da classificação para a próxima fase do torneio continental. Dia 28, pega o Bahia no Beira-Rio. O resultado também afastou a má fase. Nos oito jogos anteriores, o Alvirrubro havia vencido apenas dois confrontos e perdido os últimos três, tendo tomado 11 gols nesses enfrentamentos.

Como foi o jogo

Mesmo com as duas equipes precisando do resultado e o Nacional empurrado pela torcida, o jogo começou como se fosse uma partida qualquer, com os dois times tocando a bola de área a área sem levar perigo ao adversário. Antes dos 40, a única chance mais clara foi do Internacional. Aos 11, Ricardo Mathias foi lançado livre e tocou para Wesley, que achou o Alan Patrick. O camisa 10 teve tempo de dominar e chutar para grande defesa de Mejía. Aos 44, a jogada do primeiro tempo. Thiago Maia recebeu do capitão e lançou Aguirre pela direita. O argentino cruzou. Mathias se antecipou e colocou a bola no fundo das redes. Gol do Inter! 0 a 1.

O 1 a 0 resolvia a vida colorada. O técnico Roger Machado, porém, não quis correr riscos. Tanto que começou a segunda etapa no campo do Bolso e, antes do primeiro minuto, Mathias, de novo, recebeu sozinho na entrada da área e chutou para defesa de Mejía. Aos 2, ele outra vez recebeu na entrada da área, driblou Millán e tocou para fora. Aos 8, foi a vez do tricolor. Nico López tirou Ronaldo para dançar na frente da área e deu um chutaço. A bola estourou no travessão. Aos 24, López mais uma vez entrou pela direita e chutou, com a defesa tocando para escanteio.

Aos 30, em boa triangulação, Gustavo Prado passou para Bernabei que chutou para defesa de Mejía, Um minuto depois, o camisa 1 do Bolso fez nova defesa em chute de Prado. O Nacional pressionava, mas a zaga alvirrubra estava sólida, espanando para sucessivos escanteios. Aos 37, numa saída errada, Petit roubou a bola de Fernando com falta, não marcada, forçando Anthoni a sair nos pés do uruguaio. Aos 43, Prado entrou sozinho na área uruguaia e, cara a cara com Mejía, tocou para fora. Aos 46, Otero cobrou a falta no travessão de Anthoni. A pressão foi até o final, quando, em um contra-ataque, Tabata roubou a redonda, que sobrou para Alan Patrick. O 10 lançou Aguirre, que driblou o goleiro e praticamente entrar com bola e tudo. Gol do Inter. 0 a 2!

O que vem pela frente

O Internacional retornou para Porto Alegre logo depois da partida contra o Bolso. Agora, dá um tempo na competição continental e vira a chave oara se concentrar no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. No domingo (18), às 20h30min (de Brasília), recebe o Mirassol, pela nona rodada do Brasileirão. Na quinta (22), decide a vaga nas oitavas de final na Copa do Brasil contra o Maracanã. O clube cearense vendeu o mando de campo e a partida de volta da terceira fase do torneio será no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

✅ FICHA TÉCNICA

NACIONAL-URU 0X2 INTERNACIONAL

5ª RODADA FASE DE GRUPOS – LIBERTADORES DA AMÉRICA

🗓️ Data e horário: quinta-feira (15), 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Gran Parque Central, Montevidéu (Uruguai)

🥅 Gols: Ricardo Mathias (44’/1º) e Aguirre (51'/2º)

🟨 Cartões amarelos: Calione (N); Victor Gabriel (I)



⚽ ESCALAÇÕES

NACIONAL-URU (Técnico: Pablo Peirano)

Mejía; Lucas Morales, Sebastián Coates (Calione), Julián Millán e Gabriel Báez (Herazo); Christian Oliva, Luciano Boggio (Otero), Lucas Villalba, Mauricio Pereyra (Jeremia Recoba) e Diego Romero (Petit); Nico López.

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel (Juninho) e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Gustavo Prado), Thiago Maia (Ronaldo) e Alan Patrick; Ricardo Mathias (Bruno Tabata) e Wesley (Lucca).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI)

🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Alejandro Molina (CHI)

4️⃣ Quarto árbitro: Guillermo Guerrero (EQU)

🖥️ VAR: Carlos Orbe (EQU)