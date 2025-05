Sábado é dia de lançamento de livros sobre o Internacional

Se o Internacional só volta a campo no domingo (18), no Beira-Rio, para enfrentar o Mirassol, pelo Brasileirão, o sábado (17) é dia do torcedor colorado ir ao Museu do Inter para conhecer um pouco mais da história do clube pelas páginas de dois livros. A partir das 14h, os autores de Imitando os Negrinhos, Hein? – uma história popular do Sport Club Internacional e Octa – a maior hegemonia do futebol gaúcho estarão lançando e autografando as obras.

continua após a publicidade

Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Os dois livros estarão à venda no próprio Museu, por R$ 70 cada. A sessão vai até as 16h30min.

O que cada livro conta

Em Imitando os Negrinhos, Hein?, Fabiano Neme, autor de Condor F.C. – o uso político do futebol nas ditaduras da América Latina, traça uma linha do tempo do Colorado, contando de maneira informal a história do clube. São textos curtos abordando cada período, exaltando, claro, os grandes títulos e as conquistas inusitadas.

Da fundação do Alvirrubro, pelos irmãos Pope, em 1909, à conquista do Mundial de Clubes em 2006, está tudo lá. Os capítulos também trazem personagens populares que frequentaram as arquibancadas as antigas casas coloradas, como Charuto, o torcedor que entrava sem pagar e dormia nos jogos, e Vicente Rao, o fundador da primeira torcida organizada do Rio Grande do Sul.

continua após a publicidade

Já em Octa, de Douglas Ceconello, autor de História Universal da Angústia, outra obra sobre o Sport Club Internacional, o leitor alvirrubro encontrará o relato dos oito campeonatos estaduais consecutivos conquistados pelo Colorado, entre os anos de 1969 e 1976. Com texto saboroso, o jornalista faz um resgate histórico daquele período áureo dos primeiros anos do estádio Beira-Rio.