Veja gols em Remo x Grêmio: Kannemann e David Braga marcam
Equipes se enfrentaram pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro
Remo e Grêmio empataram em 1 a 1, nesta quarta-feira (7), no Estádio do Mangueirão, em Belém, pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
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Aos 47 minutos da primeira etapa, em cobrança de escanteio, Danilo Barbosa toca de cabeça, Wallace tenta finalizar e a bola sobra para Kannemann, que empurra para o gol. O Grêmio abre o placar em Belém, Kannemann tira o zero do placar após primeiro tempo de poucas chances.
Veja o gol:
Aos 42 minutos da segunda etapa, Patrick cruza para área, Taliari desvia e David Braga completa de cabeça para empatar em Belém! Depois de muita pressão, o Remo consegue a reação com David Braga.
Veja o gol de empate:
Como foi a partida?
Pressionados pela luta contra o rebaixamento, os dois times buscaram o ataque desde o início. O Grêmio saiu na frente com o capitão Kannemann, mas o Remo reagiu e chegou ao empate com David Braga já perto do fim.
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O zagueiro argentino também esteve envolvido em outro lance importante do jogo. Ainda no primeiro tempo, a bola bateu em sua mão dentro da área, provocando fortes reclamações dos jogadores do Remo. O árbitro Davi de Oliveira Lacerda, no entanto, não marcou pênalti.
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