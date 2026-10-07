Veja gols em Remo x Grêmio: Kannemann e David Braga marcam

Remo e Grêmio empataram em 1 a 1, nesta quarta-feira (7), no Estádio do Mangueirão, em Belém, pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

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Aos 47 minutos da primeira etapa, em cobrança de escanteio, Danilo Barbosa toca de cabeça, Wallace tenta finalizar e a bola sobra para Kannemann, que empurra para o gol. O Grêmio abre o placar em Belém, Kannemann tira o zero do placar após primeiro tempo de poucas chances.

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Veja o gol:

Aos 42 minutos da segunda etapa, Patrick cruza para área, Taliari desvia e David Braga completa de cabeça para empatar em Belém! Depois de muita pressão, o Remo consegue a reação com David Braga.

Veja o gol de empate:

Como foi a partida?

Pressionados pela luta contra o rebaixamento, os dois times buscaram o ataque desde o início. O Grêmio saiu na frente com o capitão Kannemann, mas o Remo reagiu e chegou ao empate com David Braga já perto do fim.

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Vista geral do estadio Mangueirao para partida entre Remo e Gremio pelo campeonato Brasileiro A 2026. (Foto: Fernando Torres/AGIF/Folhapress)

O zagueiro argentino também esteve envolvido em outro lance importante do jogo. Ainda no primeiro tempo, a bola bateu em sua mão dentro da área, provocando fortes reclamações dos jogadores do Remo. O árbitro Davi de Oliveira Lacerda, no entanto, não marcou pênalti.