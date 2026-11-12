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Suspeito de extorsão usava dados de jogador do Grêmio para despistar polícia

O suspeito foi preso preventivamente

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/11/2026 16:01
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Jogadores do Grêmio em treino técnico no CT Luiz Carvalho, preparação para o Campeonato Brasileiro 2026.
Jogadores do Grêmio em treino técnico no CT Luiz Carvalho (FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

Um suspeito de 31 anos foi preso nesta quinta-feira (12), no Vale dos Sinos, por suspeita de comandar um esquema de extorsão. Um dos envolvidos na trama usava dados cadastrais de Dodi, atleta do Grêmio, para despistar a polícia.

O grupo fazia cobranças sobre uma propriedade rural em Forquetinha, no Vale do Taquari, avaliada em R$ 1,6 milhão.

A ação intitulada Falso Volante teve três mandados de busca e apreensão nos bairros Santos Afonso, em Novo Hamburgo, e Estação, em Portão. Um dos suspeitos foi localizado e preso no segundo local citado.

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A delegada Cibelle Atamiranda Savi explica que a 'dívida era um negócio que seria feito entre as partes, mas as vítimas desistiram e, mesmo assim, foram extorquidas a pagar'. As vítimas estariam sendo ameaçadas desde janeiro.

Uso de dados de jogador do Grêmio

Uma das cinco pessoas investigadas por envolvimento nas extorsões habilitava chips falsos para que os criminosos fizessem ameaças com dados cadastrais de outras pessoas. Segundo jornal ABCmais, um dos dados era do meio-campista Dodi, jogador do Grêmio.

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Dodi, jogador do Grêmio, domina a bola em partida com torcida ao fundo.
Dodi, jogador do Grêmio, domina a bola em partida com torcida ao fundo (FOTO: Giancarlo Santorum/GRÊMIO FBPA)

A Polícia identificou que se tratavam de dados falsos e, por conta disso, não houve necessidade de esclarecimentos do atleta, mas o caso segue sendo investigado.

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