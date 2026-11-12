Ex-Internacional acusa Grêmio de entregar jogo ao Flamengo em 2009

O ex-atacante Alecsandro voltou a levantar suspeitas sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2009. Em entrevista ao programa "Um Assado Para", apresentado pelo jornalista Duda Garbi, o ex-jogador afirmou acreditar que o Grêmio facilitou a vitória do Flamengo para impedir que o Internacional, seu maior rival, conquistasse o título nacional.

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Alecsandro voltou a questionar a atuação do Grêmio contra o Flamengo no Brasileirão de 2009 (Foto: Divulgação / SC Internacional)

Na ocasião, o Inter terminou o campeonato na segunda colocação, com 65 pontos, dois a menos que o Flamengo, campeão com 67. O Colorado venceu o Santo André por 4 a 1 na rodada decisiva, mas precisava de um tropeço dos cariocas diante do Grêmio, no Maracanã. Apesar de sair na frente, a equipe gaúcha sofreu a virada por 2 a 1, resultado que garantiu o título rubro-negro.

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Durante a entrevista, Alecsandro declarou que conversou com pessoas que integravam o Grêmio naquela temporada e reforçou sua convicção de que o rival não tinha interesse em ajudar o Internacional.

— Fui vice no Inter naquele jogo que o Grêmio entregou. Lógico que entregou. Já estava ganho. Eu sei que entregou. Já trabalhei com pessoas que estavam no Grêmio na época. Não foi nem um e nem dois jogadores, mas vários. Comissão, dirigentes. Mas naquele ano, naquele momento, eu já sabia. Não fazia sentido para o Grêmio ganhar do Flamengo. O Grêmio tem essa dívida comigo, só não odeio o Grêmio porque eu ganho depois um Brasileiro no Palmeiras — declarou.

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Flamengo venceu o Grêmio por 2 a 1 na última rodada e conquistou o Campeonato Brasileiro de 2009 (Foto: Ari Ferreira / Lancepress!)

Alecsandro ironiza atuação do Grêmio contra o Flamengo

Além de questionar o comportamento do Grêmio na partida decisiva, Alecsandro comentou a escolha do clube de utilizar jovens das categorias de base no confronto.

O ex-centroavante afirmou que, caso estivesse em situação semelhante, preferiria não entrar em campo. Em seguida, ironizou as circunstâncias da derrota gremista, mencionando uma suposta proibição de os jogadores beberem água durante o intervalo.

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— Não deixaram os jogadores do Grêmio tomarem água no intervalo. Ninguém podia beber. Depois que os moleques ficaram com sede, não aguentaram mais correr. Na verdade, o Grêmio não entregou. Você acabou de fazer eu desvendar o mistério. Os meninos ficaram com sede porque acabou a água e não tiveram como correr. Grêmio, me desculpa, a vida toda achei que vocês tinham entregue o jogo — brincou.

As declarações reacendem uma discussão que acompanha a rivalidade entre Grêmio e Internacional desde 2009. A acusação, no entanto, representa a interpretação do ex-atacante sobre os acontecimentos e não constitui comprovação de que o resultado tenha sido deliberadamente manipulado.

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Alecsandro revela mágoa com torcida do Internacional após Mundial

Outro episódio lembrado por Alecsandro foi a eliminação do Internacional diante do Mazembe, da República Democrática do Congo, na semifinal do Mundial de Clubes de 2010.

O Colorado chegou à competição como campeão da Libertadores, mas foi surpreendido pela equipe africana e acabou derrotado por 2 a 0, resultado que impediu uma possível decisão contra a Inter de Milão.

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Segundo o ex-atacante, a eliminação provocou uma mudança significativa em sua relação com os torcedores colorados. Ele acredita que foi responsabilizado injustamente pelo fracasso, assim como o goleiro Renan.

— Não tenho medo de falar. Pegaram o Renan e eu para Cristo. No jogo com o Mazembe, fomos os alvos da torcida. Estava com mais de 60 gols. Perdemos o Mundial e voltaram o canhão para o Renan e para mim. Ficou um desgaste e me chateou. Me crucificaram. Eu não errei gol no Mundial — afirmou.

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Embora tenha mencionado mais de 60 gols durante a entrevista, Alecsandro marcou 56 vezes pelo Internacional.

Passagem de Alecsandro pelo Internacional

Alecsandro defendeu o Internacional entre 2009 e o início de 2011. Durante esse período, conquistou o Campeonato Gaúcho de 2009 e a Libertadores de 2010, participando de uma das fases mais importantes da história recente do clube.

Apesar dos títulos, o desgaste com parte da torcida após a eliminação no Mundial contribuiu para que sua passagem pelo Beira-Rio terminasse de maneira conturbada.

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Em 2011, o atacante deixou o Colorado e acertou sua transferência para o Vasco, onde daria sequência à carreira.

Posteriormente, também conquistou o Campeonato Brasileiro de 2016 pelo Palmeiras, título mencionado pelo ex-jogador ao comentar, em tom de brincadeira, a rivalidade com o Grêmio.