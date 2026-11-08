Quando será a final da Copa do Brasil 2026 entre Palmeiras e Grêmio? Veja data, horário e local
Decisão da competição será em jogo único, pela primeira vez na história, e o palco escolhido foi o Estádio Mané Garrincha, em Brasília
A final da Copa do Brasil 2026 será disputada no dia 6 de dezembro, um domingo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Pela primeira vez na história do torneio, o campeão será definido em uma partida única. O horário do confronto ainda não foi confirmado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
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Palmeiras e Grêmio são os finalistas desta edição. O Verdão garantiu a classificação neste domingo (8), ao eliminar o Vasco nos pênaltis, por 5 a 4, após derrota por 2 a 1 no tempo regulamentar, em São Januário. Já o Tricolor gaúcho avançou depois de superar o Atlético-MG na semifinal.
Quando será a final da Copa do Brasil?
A decisão está marcada para domingo, 6 de dezembro de 2026, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A CBF ainda não divulgou o horário da partida.
- Data: 6 de dezembro de 2026
- Dia: domingo
- Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)
- Horário: ainda não confirmado
- Formato: jogo único
Onde será disputada a final?
A Arena Mané Garrincha, na capital federal, será palco da primeira final em jogo único da história da Copa do Brasil. Até a edição de 2025, o título era decidido em confrontos de ida e volta.
A mudança no formato foi anunciada pela CBF e passa a valer a partir de 2026. A decisão em Brasília encerra o calendário nacional do futebol brasileiro.
Quem disputa a final da Copa do Brasil 2026?
Palmeiras e Grêmio vão se enfrentar pelo título. O time paulista eliminou o Vasco, enquanto a equipe gaúcha deixou o Atlético-MG pelo caminho. O confronto também coloca frente a frente dois clubes que já conquistaram a competição.
O Grêmio tem cinco títulos, enquanto o Palmeiras levantou a taça em quatro oportunidades. As duas equipes, no entanto, vivem momentos opostos na temporada. Enquanto os gaúchos brigam para não serem rebaixados, os paulistas estão na final da Libertadores e brigam pelo título do Brasileirão.
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