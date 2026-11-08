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Quando será a final da Copa do Brasil 2026 entre Palmeiras e Grêmio? Veja data, horário e local

Decisão da competição será em jogo único, pela primeira vez na história, e o palco escolhido foi o Estádio Mané Garrincha, em Brasília

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 19:42
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Final da Copa do Brasil: Grêmio x Palmeiras no Estádio Mané Garrincha, com torcidas vibrantes.
Foto: Arte/Lance!

A final da Copa do Brasil 2026 será disputada no dia 6 de dezembro, um domingo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Pela primeira vez na história do torneio, o campeão será definido em uma partida única. O horário do confronto ainda não foi confirmado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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Palmeiras e Grêmio são os finalistas desta edição. O Verdão garantiu a classificação neste domingo (8), ao eliminar o Vasco nos pênaltis, por 5 a 4, após derrota por 2 a 1 no tempo regulamentar, em São Januário. Já o Tricolor gaúcho avançou depois de superar o Atlético-MG na semifinal.

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Quando será a final da Copa do Brasil?

A decisão está marcada para domingo, 6 de dezembro de 2026, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A CBF ainda não divulgou o horário da partida.

  • Data: 6 de dezembro de 2026
  • Dia: domingo
  • Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)
  • Horário: ainda não confirmado
  • Formato: jogo único

Onde será disputada a final?

A Arena Mané Garrincha, na capital federal, será palco da primeira final em jogo único da história da Copa do Brasil. Até a edição de 2025, o título era decidido em confrontos de ida e volta.

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A mudança no formato foi anunciada pela CBF e passa a valer a partir de 2026. A decisão em Brasília encerra o calendário nacional do futebol brasileiro.

Quem disputa a final da Copa do Brasil 2026?

Palmeiras e Grêmio vão se enfrentar pelo título. O time paulista eliminou o Vasco, enquanto a equipe gaúcha deixou o Atlético-MG pelo caminho. O confronto também coloca frente a frente dois clubes que já conquistaram a competição.

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O Grêmio tem cinco títulos, enquanto o Palmeiras levantou a taça em quatro oportunidades. As duas equipes, no entanto, vivem momentos opostos na temporada. Enquanto os gaúchos brigam para não serem rebaixados, os paulistas estão na final da Libertadores e brigam pelo título do Brasileirão.

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