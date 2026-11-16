As polêmicas falas de Renato Gaúcho sobre o elenco do Grêmio não passaram de estratégia. Ao menos, é o que indicou o técnico. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (16), o treinador do Grêmio falou sobre o momento do time, que, apesar de ser finalista da Copa do Brasil, luta contra o rebaixamento no Brasileirão Série A.

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Em entrevista no meio de outubro, Renato criticou o excesso de jogadores estrangeiros no elenco do Grêmio e chegou a citar que o atacante belga Amuzu "não fala português". Agora, o treinador reconheceu que se "alterou", mas também disse que foi uma forma de chamar a atenção para si e tirar o foco do elenco.

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— Eu dei umas entrevistas que eu me alterei um pouquinho. Foi justamente porque eu estava vendo o jeito que eu encontrei o meu grupo. Eu tinha que trazer as críticas para mim, eu tive que matar no peito algumas coisas para vocês esquecerem o meu grupo. Quando fui criticado, muitas vezes, por atacar, eu estava defendendo. Hoje, esse grupo está dando conta do recado. Tem trabalhado, tem buscado os resultados, tem classificado o clube para uma final de Copa do Brasil. Não estamos jogando o melhor futebol da maneira que a gente queria, mas a gente está tendo os resultados. Isso que é o mais importante — disse Renato.

— Muitas vezes, eu sei que vou ser criticado, mas eu tenho 30 e poucos jogadores para defender. O que eu quero do meu grupo sempre é que eles estejam tranquilos, felizes, para a gente conseguir o nosso objetivo. Porque eles estavam sendo muito atacados e eu tinha que proteger meu grupo. Quando muita gente achou que eu estava atacando meu grupo, eu estava defendendo. Aí entra na maneira de cada um de pensar. A estratégia deu certo, vocês esqueceram o meu grupo, me atacaram, era o que eu queria. Enquanto isso, estava trabalhando e estava fechadíssimo com o meu grupo — completou.

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A quatro rodadas do fim do Brasileirão, o Grêmio é o 18º colocado, com 37 pontos, um a menos que o Inter, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Na próxima quarta-feira (18), o Tricolor encara o Bahia, às 18h30, na Arena.

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