Grêmio amarga empate com Bahia e permanece na zona de rebaixamento
Equipes se enfrentaram pela 35ª rodada do Brasileirão
O Grêmio empatou em 0 a 0 com o Bahia nesta quarta-feira (18), na Arena do Grêmio, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve o Tricolor gaúcho na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 38 pontos, e aumentou a pressão na reta final da competição. Do outro lado, a equipe baiana chegou aos 54 pontos e permaneceu na sexta posição, dentro do G-6.
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A situação gremista ficou ainda mais complicada com a vitória do Corinthians sobre o Botafogo. Com o resultado, a equipe paulista alcançou os 40 pontos e abriu vantagem sobre o Grêmio na classificação. Internacional e Vitória também somam 38 pontos, mas ainda entram em campo pela rodada e podem ampliar a distância em relação ao rival gaúcho.
Com apenas três partidas restantes no Brasileirão, o Grêmio precisa conquistar ao menos duas vitórias para continuar com chances de permanecer na Série A. A equipe não depende apenas dos próprios resultados e terá de acompanhar os confrontos diretos de seus concorrentes na luta contra o rebaixamento.
Como foi Grêmio x Bahia?
O primeiro tempo na Arena teve poucas oportunidades de gol. Jogando em casa e pressionado pela necessidade de vencer, o Grêmio ocupou mais o campo ofensivo e tentou impor intensidade para encontrar espaços na defesa adversária.
O Bahia, por sua vez, priorizou a posse de bola e procurou diminuir o ritmo da partida. A estratégia dificultou as ações dos donos da casa, que encontraram dificuldades para transformar o volume de jogo em chances claras.
As principais oportunidades apareceram nos minutos finais da etapa inicial. Aos 38 minutos, Braithwaite cabeceou em direção ao gol, mas parou na defesa de Ronaldo. Pouco depois, aos 42, Erick Pulga respondeu pelo Bahia com uma finalização forte, exigindo boa intervenção de Weverton.
Na volta do intervalo, o Grêmio chegou a comemorar a abertura do placar. Aos 35 minutos do segundo tempo, Wallace balançou as redes, mas o gol foi anulado pela arbitragem por impedimento. Sem conseguir marcar novamente, o Tricolor gaúcho terminou a partida com o empate sem gols e deixou escapar dois pontos importantes na luta contra o rebaixamento.
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