Revelado pelo Grêmio, o lateral-direito Igor Serrote vem construindo uma trajetória de destaque em sua primeira experiência no futebol internacional. Atualmente no Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, o brasileiro apresenta números expressivos na UAE Pro League e aparece entre os principais jogadores da posição em diferentes fundamentos da competição.

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Um dos indicadores que mais chamam a atenção é o desempenho defensivo. Serrote lidera o ranking de desarmes entre os laterais-direitos do campeonato, com média de 2,6 por partida. O brasileiro também ocupa a segunda colocação em interceptações, com 1,4 por jogo, demonstrando participação importante na proteção defensiva da equipe.

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O desempenho, porém, não se limita à marcação. O jogador aparece em segundo lugar entre os laterais-direitos em grandes chances criadas, com três, além de ocupar a terceira posição em finalizações por partida, com média de 1,0. Em cortes, registra 2,9 por jogo, número que o coloca na quinta colocação do levantamento.

Satisfeito com o momento vivido nos Emirados Árabes, Igor Serrote destacou o processo de adaptação ao futebol local e a importância de manter a evolução individual para contribuir com os objetivos do Al-Jazira.

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— Estou muito feliz com esse momento e com a forma como venho me adaptando ao futebol daqui. É um campeonato competitivo, com jogadores de muita qualidade, e tenho procurado evoluir a cada partida. Fico feliz pelos números, porque mostram que o trabalho está dando resultado, mas sei que ainda tenho muito a melhorar. Quero continuar ajudando o Al-Jazira e contribuir para que a equipe conquiste seus objetivos — afirmou.

Ex-Grêmio, Igor Serrote soma 17 jogos e dois gols pelo Al-Jazira

A chegada ao futebol dos Emirados Árabes aconteceu em julho de 2025, quando o Al-Jazira acertou a contratação do lateral por 5,5 milhões de dólares. Antes da transferência, o jogador havia disputado 19 partidas pela equipe profissional do Grêmio, clube responsável por sua formação.

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Serrote também acumulou experiências nas categorias de base da Seleção Brasileira, trajetória que contribuiu para sua projeção no cenário nacional e internacional.

Desde que chegou ao Al-Jazira, o brasileiro soma 17 partidas e dois gols marcados. Em sua primeira experiência fora do país, o lateral vem ganhando espaço e apresentando números que o colocam entre os destaques de sua posição na principal competição dos Emirados Árabes Unidos.

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Igor Serrote em ação pelo Al-Jazira (Foto: Divulgação)

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