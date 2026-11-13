Ex-Grêmio, Igor Serrote lidera estatísticas e se destaca no futebol dos Emirados Árabes
Lateral-direito do Al-Jazira, é revelado pelo Grêmio
Revelado pelo Grêmio, o lateral-direito Igor Serrote vem construindo uma trajetória de destaque em sua primeira experiência no futebol internacional. Atualmente no Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, o brasileiro apresenta números expressivos na UAE Pro League e aparece entre os principais jogadores da posição em diferentes fundamentos da competição.
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Um dos indicadores que mais chamam a atenção é o desempenho defensivo. Serrote lidera o ranking de desarmes entre os laterais-direitos do campeonato, com média de 2,6 por partida. O brasileiro também ocupa a segunda colocação em interceptações, com 1,4 por jogo, demonstrando participação importante na proteção defensiva da equipe.
O desempenho, porém, não se limita à marcação. O jogador aparece em segundo lugar entre os laterais-direitos em grandes chances criadas, com três, além de ocupar a terceira posição em finalizações por partida, com média de 1,0. Em cortes, registra 2,9 por jogo, número que o coloca na quinta colocação do levantamento.
Satisfeito com o momento vivido nos Emirados Árabes, Igor Serrote destacou o processo de adaptação ao futebol local e a importância de manter a evolução individual para contribuir com os objetivos do Al-Jazira.
— Estou muito feliz com esse momento e com a forma como venho me adaptando ao futebol daqui. É um campeonato competitivo, com jogadores de muita qualidade, e tenho procurado evoluir a cada partida. Fico feliz pelos números, porque mostram que o trabalho está dando resultado, mas sei que ainda tenho muito a melhorar. Quero continuar ajudando o Al-Jazira e contribuir para que a equipe conquiste seus objetivos — afirmou.
Ex-Grêmio, Igor Serrote soma 17 jogos e dois gols pelo Al-Jazira
A chegada ao futebol dos Emirados Árabes aconteceu em julho de 2025, quando o Al-Jazira acertou a contratação do lateral por 5,5 milhões de dólares. Antes da transferência, o jogador havia disputado 19 partidas pela equipe profissional do Grêmio, clube responsável por sua formação.
Serrote também acumulou experiências nas categorias de base da Seleção Brasileira, trajetória que contribuiu para sua projeção no cenário nacional e internacional.
Desde que chegou ao Al-Jazira, o brasileiro soma 17 partidas e dois gols marcados. Em sua primeira experiência fora do país, o lateral vem ganhando espaço e apresentando números que o colocam entre os destaques de sua posição na principal competição dos Emirados Árabes Unidos.
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