Finalista da Copa do Brasil, o Grêmio chega às últimas rodadas da temporada com dois objetivos importantes: conquistar o título nacional e garantir a permanência na elite do Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao Lance!, o zagueiro Wallace demonstrou confiança na equipe, mas deixou claro que a prioridade imediata é afastar o risco de rebaixamento.

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Contratado na metade da temporada, o defensor conquistou espaço entre os titulares e assumiu um papel de liderança no elenco. Ao avaliar o momento do clube, Wallace destacou o peso da camisa gremista e tratou os quatro jogos restantes do Brasileirão como decisões para evitar a queda à Série B.

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— Quando vim para o Grêmio, sabia o tamanho da instituição. Sempre me preparei para esses grandes desafios. Tenho certeza de que vamos fa zer de tudo para o Grêmio não cair para a Série B. Estamos na final da Copa do Brasil, mas antes temos quatro finais, que são as do Brasileiro. Nosso foco está totalmente voltado para deixar o Grêmio onde tem que estar. O Grêmio merece estar na elite do futebol brasileiro — afirmou.

Wallace confia em título da Copa do Brasil

Apesar da preocupação com a situação no Campeonato Brasileiro, Wallace também demonstrou confiança na possibilidade de conquistar a Copa do Brasil. O zagueiro ressaltou a importância do apoio dos torcedores e afirmou que a presença da torcida tem sido um incentivo para o elenco nos momentos de dificuldade.

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— Claro que o torcedor pode acreditar. Tenho certeza de que a torcida nunca desacreditou. Tenho visto isso dentro da Arena e nas ruas. O torcedor vibrando nos impulsiona de uma forma diferente.

O defensor também lembrou os obstáculos enfrentados pelo grupo durante a temporada e afirmou acreditar que a equipe conseguirá cumprir os dois objetivos. Para Wallace, o momento positivo vivido com a classificação para a final pode ajudar o Grêmio a terminar o ano em alta.

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— Esse grupo passou por muitos momentos difíceis. Para estarmos vivendo esse momento bom, que é ser finalista da Copa do Brasil, tenho total certeza de que vamos sair dessa e manter o Grêmio na Série A.

Na sequência, Wallace reforçou que não trabalha com a possibilidade de o Tricolor terminar a temporada sem alcançar as metas estabelecidas.

— Sou um cara positivo. Em nenhum momento pensei nisso. A todo momento estou olhando o outro lado da moeda: que o Grêmio pode se tornar campeão da Copa do Brasil e vai se manter no Campeonato Brasileiro — completou.

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Próximos jogos do Grêmio

O Grêmio terá quatro partidas pelo Campeonato Brasileiro antes de disputar a final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. A sequência começa nesta quarta-feira (18), diante do Bahia, na Arena.