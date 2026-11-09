O Grêmio está de volta à final da Copa do Brasil. Após eliminar o Atlético-MG na semifinal, com vitória por 2 a 0 na ida e empate em 1 a 1 na volta, no último sábado (7), o Tricolor gaúcho chegou à sua décima decisão na história do torneio e igualou o Flamengo como clube com mais finais da competição.

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A marca coloca os dois clubes no topo do ranking histórico da Copa do Brasil, disputada desde 1989. O Flamengo soma dez participações em finais, assim como o Grêmio, que alcança o número após seis anos. A última decisão gremista havia sido em 2020, quando terminou com o vice-campeonato diante do Palmeiras.

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O clube gaúcho conquistou cinco títulos: 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016. Além disso, foi vice em 1991, 1993, 1995, 2020 e agora busca voltar a levantar a taça em 2026.

Clubes com mais finais de Copa do Brasil (1989-2026)

10 finais: Flamengo (1990*, 1997, 2003, 2004, 2006*, 2013*, 2017, 2022*, 2023 e 2024*)

9 finais: Grêmio (1989*, 1991, 1993, 1994*, 1995, 1997*, 2001*, 2016* e 2020)

8 finais: Corinthians (1995*, 2001, 2002*, 2008, 2009*, 2018, 2022 e 2025*)

8 finais: Cruzeiro (1993*, 1996*, 1998, 2000*, 2003*, 2014, 2017* e 2018*)

5 finais: Palmeiras (1996, 1998*, 2012*, 2015* e 2020*)

4 finais: Atlético-MG (2014*, 2016, 2021* e 2024)

3 finais: Athletico-PR (2013, 2019* e 2021)

3 finais: Fluminense (1992, 2005 e 2007*)

3 finais: Internacional (1992*, 2009 e 2019)

3 finais: Vasco (2006, 2011* e 2025)

2 finais: Coritiba (2011 e 2012)

2 finais: Santos (2010* e 2015)

2 finais: São Paulo (2000 e 2023*)

2 finais: Sport (1989 e 2008*)

1 final: Botafogo (1999), Brasiliense (2002), Ceará (1994), Criciúma (1991*), Figueirense (2007), Goiás (1990), Juventude (1999*), Paulista (2005*), Santo André (2004*) e Vitória (2010).

Renato Gaúcho também alcança marca histórica

A classificação gremista também colocou Renato Gaúcho entre os técnicos com mais finais de Copa do Brasil. O treinador chegou à quinta decisão e igualou Dorival Júnior, Luiz Felipe Scolari e Marcelo Oliveira, todos com cinco participações.

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Renato já conquistou o torneio pelo próprio Grêmio, em 2016, e também comandou a equipe na final de 2020. Antes disso, foi vice-campeão com o Fluminense em 2006 e campeão em 2007. Em 2026, terá a oportunidade de buscar seu terceiro título como treinador na competição.

Técnicos com mais finais de Copa do Brasil (1989-2026)

5 finais – Dorival Júnior: 2010* (Santos), 2015 (Santos), 2022* (Flamengo), 2023* (São Paulo) e 2025* (Corinthians). 5 finais – Luiz Felipe Scolari: 1991* (Criciúma), 1994* (Grêmio), 1995 (Grêmio), 1998* (Palmeiras) e 2012* (Palmeiras). 5 finais – Marcelo Oliveira: 2011 (Coritiba), 2012 (Coritiba), 2014 (Cruzeiro), 2015* (Palmeiras) e 2016 (Atlético-MG). 5 finais – Renato Gaúcho: 2006 (Fluminense), 2007* (Fluminense), 2016* (Grêmio), 2020 (Grêmio) e 2026 (Grêmio).

Os anos marcados com asterisco na lista original correspondem às campanhas em que os técnicos foram campeões.