Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Grêmio iguala Flamengo como maior finalista da história da Copa do Brasil

Tricolor gaúcho chega à décima decisão do torneio após eliminar o Atlético-MG e divide o topo do ranking com o Rubro-Negro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 14:24
Favorite o Lance! no Google
Grêmio celebra a classificação em campo, com torcida ao fundo.
Jogadores de Grêmio e Atlético-MG disputam a bola durante partida válida pela semifinal da Copa do Brasil, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio está de volta à final da Copa do Brasil. Após eliminar o Atlético-MG na semifinal, com vitória por 2 a 0 na ida e empate em 1 a 1 na volta, no último sábado (7), o Tricolor gaúcho chegou à sua décima decisão na história do torneio e igualou o Flamengo como clube com mais finais da competição.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

A marca coloca os dois clubes no topo do ranking histórico da Copa do Brasil, disputada desde 1989. O Flamengo soma dez participações em finais, assim como o Grêmio, que alcança o número após seis anos. A última decisão gremista havia sido em 2020, quando terminou com o vice-campeonato diante do Palmeiras.

continua após a publicidade

O clube gaúcho conquistou cinco títulos: 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016. Além disso, foi vice em 1991, 1993, 1995, 2020 e agora busca voltar a levantar a taça em 2026.

Clubes com mais finais de Copa do Brasil (1989-2026)

  • 10 finais: Flamengo (1990*, 1997, 2003, 2004, 2006*, 2013*, 2017, 2022*, 2023 e 2024*)
  • 9 finais: Grêmio (1989*, 1991, 1993, 1994*, 1995, 1997*, 2001*, 2016* e 2020)
  • 8 finais: Corinthians (1995*, 2001, 2002*, 2008, 2009*, 2018, 2022 e 2025*)
  • 8 finais: Cruzeiro (1993*, 1996*, 1998, 2000*, 2003*, 2014, 2017* e 2018*)
  • 5 finais: Palmeiras (1996, 1998*, 2012*, 2015* e 2020*)
  • 4 finais: Atlético-MG (2014*, 2016, 2021* e 2024)
  • 3 finais: Athletico-PR (2013, 2019* e 2021)
  • 3 finais: Fluminense (1992, 2005 e 2007*)
  • 3 finais: Internacional (1992*, 2009 e 2019)
  • 3 finais: Vasco (2006, 2011* e 2025)
  • 2 finais: Coritiba (2011 e 2012)
  • 2 finais: Santos (2010* e 2015)
  • 2 finais: São Paulo (2000 e 2023*)
  • 2 finais: Sport (1989 e 2008*)
  • 1 final: Botafogo (1999), Brasiliense (2002), Ceará (1994), Criciúma (1991*), Figueirense (2007), Goiás (1990), Juventude (1999*), Paulista (2005*), Santo André (2004*) e Vitória (2010).

Renato Gaúcho também alcança marca histórica

A classificação gremista também colocou Renato Gaúcho entre os técnicos com mais finais de Copa do Brasil. O treinador chegou à quinta decisão e igualou Dorival Júnior, Luiz Felipe Scolari e Marcelo Oliveira, todos com cinco participações.

continua após a publicidade

Renato já conquistou o torneio pelo próprio Grêmio, em 2016, e também comandou a equipe na final de 2020. Antes disso, foi vice-campeão com o Fluminense em 2006 e campeão em 2007. Em 2026, terá a oportunidade de buscar seu terceiro título como treinador na competição.

Técnicos com mais finais de Copa do Brasil (1989-2026)

  1. 5 finais – Dorival Júnior: 2010* (Santos), 2015 (Santos), 2022* (Flamengo), 2023* (São Paulo) e 2025* (Corinthians).
  2. 5 finais – Luiz Felipe Scolari: 1991* (Criciúma), 1994* (Grêmio), 1995 (Grêmio), 1998* (Palmeiras) e 2012* (Palmeiras).
  3. 5 finais – Marcelo Oliveira: 2011 (Coritiba), 2012 (Coritiba), 2014 (Cruzeiro), 2015* (Palmeiras) e 2016 (Atlético-MG).
  4. 5 finais – Renato Gaúcho: 2006 (Fluminense), 2007* (Fluminense), 2016* (Grêmio), 2020 (Grêmio) e 2026 (Grêmio).

Os anos marcados com asterisco na lista original correspondem às campanhas em que os técnicos foram campeões.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Final da Copa do Brasil: Grêmio x Palmeiras no Estádio Mané Garrincha, com torcidas vibrantes.

Futebol Nacional

Quando será a final da Copa do Brasil 2026 entre Palmeiras e Grêmio? Veja data, horário e local

Há 18 horas
Marlon celebra a classificação do Grêmio com os companheiros em campo

Grêmio

Marlon detalha sacrifício para jogar em Atlético-MG x Grêmio

Há 1 dia
Zagueiro Kannemann e o treinador Renato Gaúcho depois da vaga do Grêmio a final da Copa do Brasil

Grêmio

Renato Gaúcho cita jogo contra o Flamengo após classificação do Grêmio: 'Sei o que faço'

Há 1 dia
Jogadores do Grêmio celebram o gol de empate contra o Atlético.

Grêmio

Grêmio se classifica para a Libertadores, mas pode ficar fora; entenda

Há 1 dia
Renan Lodi jogador do Atletico-MG comemora seu gol durante partida contra o Gremio no estadio Arena MRV pelo campeonato Copa Do Brasil 2026. (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Gol perdido em Atlético-MG x Grêmio gera revolta: 'Impossível'

Há 1 dia
Renan Lodi jogador do Atletico-MG durante partida contra o Gremio no estadio Arena MRV pelo campeonato Copa Do Brasil 2026. (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Pênalti não marcado em Atlético-MG x Grêmio repercute: 'Meu Deus'

Há 1 dia
Mais LANCE!
PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

PC Oliveira esclarece polêmica em Atlético-MG e Grêmio pela Copa do Brasil

Atlético MG x Grêmio: jogador do Atlético domina a bola diante do Grêmio, torcida ao fundo.

Veja os gols da classificação do Grêmio à final da Copa do Brasil

Arena MRV, semifinal de futebol, torcida com sinalizadores vermelhos e fumaça sobre o campo.

Entenda o atraso na partida da Copa do Brasil entre Atlético-MG x Grêmio

Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, aponta na semifinal da Copa do Brasil 2026 entre Grêmio e Atlético-MG, na Arena do Grêmio.

Marlon joga? Escalação do Grêmio contra o Atlético-MG

Torcedores de Atlético e Grêmio juntos

Torcedores de Atlético-MG e Grêmio ficam juntos antes de decisão pela Copa do Brasil

Renato Gaúcho no triunfo do Gremio sobre o Atletico na Copa do Brasil (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Com Chapecoense já rebaixada, Remo e Grêmio lideram probabilidades de queda no Brasileirão

Jogadores do Grêmio durante treino no Rio

Escalação: Grêmio tem retornos importantes e dúvida para decisão contra o Atlético-MG

Lyanco e Carlos Vinícius

Vidente projeta vencedor de Atlético-MG x Grêmio na Copa do Brasil

Jogador do Grêmio em drible contra atacante do Atlético-MG na Arena do Grêmio, semifinal da Copa do Brasil 2026.

Inteligência artificial crava placar em Atlético-MG x Grêmio na Copa do Brasil

O primeiro jogo da rodada está marcado para as 19:30h (horário de Brasília)(Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)

Brasileirão: CBF divulga datas e horários das duas últimas rodadas; veja

Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, em coletiva, com a mão no queixo, camisa branca.

Renato Gaúcho se irrita ao explicar reservas do Grêmio em derrota para o Flamengo: 'Não posso fazer nada'

Renato Gaúcho durante Flamengo e Grêmio

Torcida do Grêmio manda recado a Renato Gaúcho após derrota

Carrascal, jogador do Flamengo, em prece com as mãos juntas e cabeça erguida, usando uniforme listrado preto e vermelho.

Carrascal vira assunto em Flamengo x Grêmio: 'Não sabia'

Jogador do Flamengo celebra com os braços abertos, camisa preta e vermelha, em estádio lotado.

Veja os gols da vitória do Flamengo sobre o Grêmio no Brasileirão