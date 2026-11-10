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Vasco está confiante por Carlos Vinícius, mas contratação deve ser sacramentada só após o fim da temporada

Atacante tem contrato com o Grêmio até dezembro e pode chegar a São Januário sem custos de transferência

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
10/11/2026 16:50
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Carlos Vinicius em Grêmio x São Paulo
Carlos Vinicius em Grêmio x São Paulo Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

O Vasco está confiante de que terá Carlos Vinícius como reforço para a temporada de 2027. O atacante tem contrato com o Grêmio até o fim deste ano e pode chegar a São Januário sem custos de transferência. Apesar do otimismo cruz-maltino, a contratação só deve ser sacramentada após o encerramento da temporada.

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Segundo a apuração do Lance!, o Gigante da Colina acredita que contará com o jogador mesmo que o Grêmio consiga escapar do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. A situação do clube gaúcho, portanto, não é vista como determinante para a chegada do centroavante.

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Internamente, o Vasco vê em Carlos Vinícius um atacante com características diferentes das opções que possui no elenco. Brenner e Bruno Duarte devem seguir no clube em 2027, mas oferecem outros atributos de jogo. Por isso, a possível contratação é vista como uma oportunidade de ampliar as alternativas ofensivas da equipe.

Alan Franco e Carlos Vinícius Foto: Pedro Souza / Atlético
Alan Franco e Carlos Vinícius disputam a bola em Grêmio x Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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Foco no Grêmio e definição após a temporada

Apesar do interesse do Vasco, Carlos Vinícius está concentrado em ajudar o Grêmio a escapar do rebaixamento no Brasileirão e na disputa pelo título da Copa do Brasil. O próprio clube gaúcho trabalha para tentar manter o atacante.

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Recentemente, o vice-presidente de futebol do Grêmio, Rafael Lima, destacou a intenção de negociar a permanência do jogador após o encerramento da temporada.

— A estratégia segue a mesma, nós vamos terminar o campeonato. Depois nós vamos sentar com o Carlos Vinícius, vamos negociar e vamos garantir a permanência dele conosco — afirmou o dirigente.

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Números de Carlos Vinícius pelo Grêmio

Carlos Vinícius chegou ao Grêmio em julho de 2025. Desde então, disputou 69 partidas, marcou 35 gols e distribuiu três assistências pelo clube gaúcho.

Com o contrato perto do fim e o interesse do Vasco, a situação do centroavante promete movimentar o mercado da bola para a temporada de 2027.

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