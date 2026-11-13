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Grêmio pode perder pontos no Brasileirão por dívida milionária

Clube gaúcho foi notificado pela Fifa e tem 30 dias para regularizar pendência com Cuéllar

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 15:25
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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Torcida do Grêmio na Arena
Grêmio corre risco de perder seis pontos no Brasileirão por dívida com Cuéllar (Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

O Grêmio corre o risco de perder seis pontos no Campeonato Brasileiro por conta de uma dívida de aproximadamente R$ 9,3 milhões com o volante colombiano Gustavo Cuéllar. A Fifa notificou o clube nesta sexta-feira (13) e estabeleceu um prazo de 30 dias para a regularização da pendência. Caso o débito não seja resolvido, o Tricolor poderá enfrentar novas sanções esportivas, além do transfer ban já aplicado.

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Gustavo Cuellar, jogador do Grêmio, durante partida contra o Ceará
Cuéllar cobra dívida milionária do Grêmio após descumprimento de acordo de rescisão (Foto: Maxi Franzoi / AGIF)

Segundo informações do ge, a diretoria gremista confirmou o recebimento da notificação. A decisão foi analisada pela Câmara de Resolução de Disputas da Fifa em 2 de outubro e envolve valores não pagos ao jogador após um acordo de rescisão contratual.

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Entenda a dívida do Grêmio com Cuéllar

A cobrança de aproximadamente R$ 9,3 milhões inclui valores corrigidos monetariamente e juros de 1% ao mês. Além disso, o Grêmio deverá arcar com uma multa contratual de R$ 935 mil.

O montante total das pendências com Cuéllar, entretanto, ultrapassa R$ 10 milhões, considerando outras cobranças discutidas na Fifa. Entre os débitos estão valores relacionados a direitos de imagem, direitos econômicos e salários.

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O volante chegou a um acordo com o clube gaúcho para encerrar seu contrato em fevereiro de 2026, mas os pagamentos previstos não foram cumpridos.

De acordo com a defesa do colombiano, o Grêmio deixou de pagar as três primeiras parcelas estabelecidas no documento. O descumprimento provocou o vencimento antecipado do restante da dívida, tornando todo o valor exigível.

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Mesmo após receber pelo menos cinco notificações, o clube não conseguiu regularizar a situação.

A direção gremista ainda tentou renegociar os valores após a decisão, e a Fifa aceitou a possibilidade de um novo acordo. No entanto, segundo a defesa do atleta, o segundo compromisso também não foi cumprido.

Grêmio pode perder pontos no Brasileirão?

A possibilidade de perda de pontos está relacionada ao artigo 21 do Código Disciplinar da Fifa, que prevê sanções para casos de descumprimento persistente de obrigações financeiras.

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O regulamento permite a aplicação de medidas mais severas em situações de inadimplência reiterada, reincidência ou infrações consideradas graves.

É importante destacar que o transfer ban não provoca automaticamente uma dedução de pontos. A proibição de registrar novos jogadores é uma penalidade distinta, enquanto a retirada de pontos depende de procedimentos disciplinares específicos.

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No caso do Grêmio, a possibilidade de uma punição de seis pontos surge diante do histórico de descumprimento dos acordos relacionados à dívida com Cuéllar.

O clube tem 30 dias a partir da notificação para solucionar a pendência e evitar o agravamento das sanções.

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