Grêmio elimina a Chapecoense e avança às oitavas da Copinha; veja o gol
Tricolor passa pela Chape com gol contra
- Matéria
- Mais Notícias
O Grêmio venceu a Chapecoense por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (14), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga (SP), pela terceira fase, e se classificou às oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Luciano (contra) fez o gol do Tricolor no fim do primeiro tempo.
Relacionadas
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Como foi o jogo?
Os 45 minutos iniciais foram de equilíbrio, falta de criatividade ofensiva e poucas chances de gol. As duas oportunidades, uma para cada lado, aconteceram apenas na reta final.
A Chapecoense chegou em jogada pela direita, com cruzamento rasteiro de Schramm para Alberto, que bateu forte por cima do travessão. Já o Grêmio contou com a sorte e marcou. Aos 47, em escanteio cobrado por Zortéa, a bola desviou em Luciano, da Chape, e entrou. 1x0.
Atrás do placar, a Chapecoense iniciou em cima e quase empatou em jogada individual de Talison, que costurou a zaga adversária pela direita e chutou para fora. Depois, Kadu cruzou na medida para Gleidson, que cabeceou por cima do gol.
No fim, o jogo ficou aberto, e o Grêmio teve ótima chance no contra-ataque, com João Borne, que entrou sozinho na área e bateu para fora na saída do goleiro. A Chape assustou nos acréscimos, duas vezes com Kaique, mas parou no goleiro João Victor.
Grêmio na Copinha
O Grêmio encerrou a primeira fase na liderança do Grupo 2 da Copinha, com 7 pontos. O Tricolor estreou com 3 a 0 contra o Falcon-SE, depois goleou o Galvez-AC por 7 a 0 e fechou com 1 a 1 diante do Votuporanguense-SP, que se classificou na segunda posição, com 7 pontos. Na segunda fase, o Imortal passou pelo Atlético-BA por 2 a 0.
Próximo jogo do Grêmio na Copinha
O Grêmio encara o América-RN, que passou pelo Mirassol por 2 a 0, nas oitavas de final. A Federação paulista ainda vai confirmar data e horário.
✅ FICHA TÉCNICA
CHAPECOENSE 0x1 GRÊMIO
COPINHA - 3ª FASE
📆 Data e horário: Quarta-feira, 14 de janeiro, às 18h45 (de Brasília)
📍 Local: Arena Plínio Marin, em Votuporanga (SP)
🥅 Gol: Luciano (contra) 47/1ºT (Grêmio)
🟨 Cartões amarelos: Vinicius, Cadu, Kauê, Nicolas (Chapecoense); Vitor Ramon, Fernando Garcia (Grêmio)
🟥 Cartão vermelho: Nenhum
🟨 Árbitro: Rogério Fernando Alves Júnior
🚩 Assistentes: Ricardo Busette e Maria Eduarda Silva Pires
🖥️ Quarto árbitro: José Luiz Aparecido Miranda
⚽ESCALAÇÕES
CHAPECOENSE (Técnico: Nívia de Lima)
Kainã; Schramm (Kauã Godoy), Luciano, Vinicius e Cadu; Miguel, Kassio (Vitor Laureano) e Kauê (Nicolas); Juan (Cauã Meneghini), Gleidson e Alberto (Talison).
GRÊMIO (Técnico: Fernando Garcia)
João Victor; Vitor Ramon, Nathan, David Brendo e Pedro Gabriel; Zortéa (Harlley), Adrielson (Danillo) e Artur Júnior (Iago Valeije); João Borne, Jeferson (Ryan) e Fellipe Magalhães.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias